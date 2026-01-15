La chirigota de los ambientadores de Camas no embriaga en el Falla

La chirigota de Camas debutó este miércoles en la cuarta sesión de preliminares del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) dando muestras de lo complicado que es mantener la atención durante varias ediciones seguidas después de protagonizan una de las sorpresas agradables el año pasado con Cariño, qué pelusilla me tienes, las pelusas con las que fueron cuartofinalistas. Y es que a ¡Cariño... Vaya ambientazo! no han podio sacarle el mismo partido, pese a su originalidad en la línea de la limpieza, ni ha calado igual entre el público del Gran Teatro Falla

"Ambientadore, ambientadore. Colgado tras los retrovisores, te camuflo los olores. Malos olores. No seas guarro y lava el coche por favor", arranca con arte la presentación al ritmo de Espresso macchiato, un inicio donde estos ambientadores empiezan a acusar la limitación espacial y las manidas situaciones en un coche para hacer reír, pese a que lo intentan al preguntarse porqué todo el mundo "bajar la radio" cuando ve a "los civiles" o qué huele el "engaño" el de pino.

No mejoran significativamente en lo pasodobles. El primero de agradecimiento y piropo a Cádiz por el buen carnaval que viviero el año pasado: "vuelvo un año más con un nuevo disfraz aquí a tu vera, para seguir haciendo Carnaval a nuestra manera". Piden perdón por "ser diferentes" pero no quieren ser como "aquella gente que dice que en Cadiz hay que morir... y resucita al día siguiente" y aseguran que ellos proclaman lo que quieren a Cádiz "fuera de aquí para que se entere el mundo entero". Destaca más intención que la prosa en la segunda letra, en la que comienzan relatando que no le gustan los cacharros de feria ni los ruidos para terminar solidarizarse para los niños con autismo. Reclaman a otros padres que "no se enfaden" por las horas sin ruido en diferentes emplazamientos "porque detrás de ese silencio hay unos niños como el tuyo sonriendo".

Algo más destacables los cuplés, a pesar del primero, a un bebé de siete kilos que batió récords y cuya placenta acabó alquilando el padre como toldo. Más bueno y original el segundo al disparado precio de los huevos, que ahora son artículos de "lujo" como el caviar, e incluso los traen en narcolanchas, remantando con un individuo al que le descubrieron en la aduana dos tortillas francesas metidas en el culo. Estribillo pamplinoso pero con ange a los olores rematado con "¡(D)Olooooores, guapa, guapa y guapa!.

El popurrí les saca los (c)olores porque evidencia aún más la limitación de la idea al funcionarles muy pocos golpes, con las cuartetas del accidente de Cayetano Rivera y el "izquierda, izquierda, derecha, derecha, alante y atrás" o en la que piden la eliminación de las calles con adoquines por el movimiento como más rescatables. ¿Olerán de nuevo los cuartos?