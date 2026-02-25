Bizcocho y Pablo de la Prida recogen el histórico primer premio de chirigotas en el Concurso del Falla 2026

Antonio Álvarez Bizcocho y Pablo de la Prida recogieron este martes su histórico primer premio en la modalidad de chirigotas conseguido con Ssshhhhh!!! en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC). Ambos autores estuvieron presentes junto a la agrupación en la Gala de Entrega y salieron al escenario para recibir el trofeo antes de actuar por última vez este año en las tablas del Gran Teatro Falla, esta vez con balcón improvisado sin altura.

La ceremonia contó con todas las agrupaciones ganadoras de la cantera y del certamen de adultos, y con los galardonados con el Antifaz de Oro por su trayectoria en la fiesta grande de Cádiz. El evento fue comandado por Mirian Peralta y Enrique Miranda, presentadores en las retransmisiones del Concurso en Onda Cádiz, que explicaron las dos fases del evento: la primera dedicada a los Antifaces de Oro, y la segunda, la entrega de premios del COAC, tras la que actuaron todos los primeros premios.

Los saeteros cierran así un Carnaval de ensueño que han coronado en la calle tras lograr el hito histórico de ser la primera agrupación de fuera de la provincia de Cádiz en ganar el primer premio en el Concurso en cualquiera de las modalidades. La agrupación radicada en San José de la Rinconada consiguió así el máximo reconocimiento del Jurado tras más de 15 años de trayectoria en las tablas del Falla y tras dos finales, en 2017 con No te vayas todavía y en 2023 con Los mi alma. Este año contaba además con la incorporación como coautor de Pablo de la Prida, segundo premio con la chirigota de Sevilla Daddy Cadi en 2019, cota más alta ahora de una agrupación sevillana en el Concurso.

Una imagen publicada por la chirigota del Bizcocho en sus redes sociales. / Chirigota del Bizcocho

La suma de ambos autores ha dado un empaque a un pelotazo que ha firmado una participación inmaculada con cuatro pases redondos, apostando por humor en todo el repertorio, y con una regularidad que le sirvió para crecer aún más a lo largo del certamen tras una puesta de largo en la que ya se postularon como uno de los principales aspirantes a un primer premio, que finalmente lograron con una ventaja de 28 puntos sobre Los amish del mono, fuimos a por piononos (la decepción), de Alejandro Pérez El Peluca; 34 sobre Una chirigota en teoría, los Stephen Hawking de Miguel Ángel Llull, terceros; y 40 por encima de Los que van a coger papas, de José Guerrero Roldán Yuyu, un referente para esta agrupación. De hecho, según desvelan las puntuaciones del Jurado publicadas la semana pasada, se colocó en cabeza desde preliminares y fue acrecentando su diferencia con el resto desde cuartos hasta imponer un nivel imposible de seguir por el resto hasta rematar una victoria arrolladora, aunque no por ello menos trabajada, cimentada en una música de pasodobles y cuplés que ponían en órbita cualquier letra y unas partes fijas de tal nivel y frescura que no han tenido ni que retocar prácticamente a lo largo del Concurso.

El anuncio dedicado por el Ayuntamiento de San José de la Rinconada a la chirigota Ssshhhhh!!! / Chirigota del Bizcocho

Un triunfo unánime para Jurado, prensa y público por el que incluso su localidad la ha homenajeado incluso colocando un anuncio felicitándolos a la entrada del pueblo: "¡Enhorabuena Campeones!". Su año más bonito sólo acaba de empezar... y ahora llega la Semana Santa.