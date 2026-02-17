Estos son los municipios de Sevilla donde cantará la chirigota del Bizcocho: fechas y lugares confirmados

La resaca del carnaval aún se siente tras el cierre del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC) 2026, que en la madrugada del sábado 14 de febrero bajó el telón después de varias semanas de coplas en el Gran Teatro Falla de Cádiz. Esta edición pasará a la historia porque, por primera vez, una chirigota que no es gaditana se alzó con el primer premio: ‘Ssshhhhh!!’, de Antonio Álvarez 'el Bizcocho', natural de San José de la Rinconada.

La agrupación, coescrita junto a Pablo de la Prida, logró 944,57 puntos y superó a propuestas gaditanas de gran nivel, firmando así la primera victoria sevillana en la historia del certamen. El humor constante, la crítica afinada y un repertorio muy sólido —desde la presentación hasta los pasodobles y cuplés— convirtieron a estos “saeteros desde el balcón” en claros favoritos desde las preliminares hasta la Gran Final.

El triunfo ha disparado la popularidad de la chirigota, que ahora inicia una gira por la provincia para llevar en directo su repertorio a miles de aficionados. La formación actuará en numerosos municipios sevillanos entre febrero y julio, en pleno auge tras su éxito en el Falla.

Fechas y municipios confirmados

20 de febrero: Mairena del Aljarafe (Carpa del Carnaval, C. Rda. de la Feria)

Mairena del Aljarafe (Carpa del Carnaval, C. Rda. de la Feria) 21 de febrero: San José de la Rinconada (lugar por confirmar)

San José de la Rinconada (lugar por confirmar) 28 de febrero: Villaverde del Río (lugar por confirmar)

Villaverde del Río (lugar por confirmar) 6 y 7 de marzo: Sevilla — Auditorio FIBES (entradas agotadas)

Sevilla — Auditorio FIBES (entradas agotadas) 14 de marzo: Sevilla — Auditorio Cartuja (entradas agotadas)

Sevilla — Auditorio Cartuja (entradas agotadas) 17 de abril: Carmona (Teatro Cerezo)

Carmona (Teatro Cerezo) 18 de abril: Brenes (lugar por confirmar)

Brenes (lugar por confirmar) 15 de mayo: Dos Hermanas (lugar por confirmar)

Dos Hermanas (lugar por confirmar) 12 de junio: Cantillana (lugar por confirmar)

Cantillana (lugar por confirmar) 11 de julio: Écija (lugar por confirmar)

Las citas en la capital hispalense han colgado ya el cartel de “no hay billetes”, reflejo del fenómeno en que se ha convertido la chirigota tras su victoria.

El primer puesto en el COAC 2026 responde a un trabajo sostenido en el tiempo. La chirigota llevaba varias ediciones afianzándose en el certamen gaditano con propuestas cada vez más pulidas, en las que se mezclan humor, crítica y una escenografía muy trabajada. Con ‘Ssshhhhh!!’ han conseguido ganarse por igual al jurado y a la afición, poniendo el broche a una progresión que coloca a Sevilla en primera línea del carnaval.

Tras el éxito, la provincia se dispone ahora a recibir en directo a una de las agrupaciones más destacadas del momento, en una gira que permitirá volver a escuchar un repertorio ya marcado en la historia reciente de la fiesta.