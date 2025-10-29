Científicos sevillanos revelan que tratar el hígado puede mejorar la función cognitiva

Investigadores del Hospital Universitario Virgen del Rocío, el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) y el CIBERSAM, junto con el Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias del País Vasco (CIC bioGUNE), han participado en un descubrimiento que redefine la relación entre el hígado y el cerebro.

El estudio, publicado en la revista Science Advances, demuestra que las alteraciones hepáticas propias de la enfermedad metabólica asociada al hígado graso pueden provocar disfunciones neurológicas y cognitivas, como fallos de memoria o dificultades en el procesamiento sensorial. Lo más relevante: estos daños pueden revertirse con tratamientos dirigidos exclusivamente al hígado.

El trabajo ha sido liderado por la doctora Malu Martínez-Chantar, investigadora principal del Laboratorio de Enfermedades Hepáticas de CIC bioGUNE, y coliderado por la doctora Teresa Cardoso Delgado (IIS Biobizkaia). En el proyecto han participado también las doctoras Celia Martín Cuevas y Ana Carmen Sánchez Hidalgo, del grupo Psiquiatría Traslacional (PSYNAL) del IBiS-HUVR-CIBERSAM, junto con expertos de otros centros españoles.

"Nuestro trabajo demuestra que el hígado graso y la inflamación hepática pueden afectar directamente al cerebro y al comportamiento. Esto abre una vía terapéutica completamente nueva: tratar el hígado para mejorar la función cognitiva", explica la doctora Martínez-Chantar.

El equipo PSYNAL, dirigido por el doctor Benedicto Crespo-Facorro, jefe de la Unidad de Salud Mental del HUVR, ha desempeñado un papel clave en la caracterización neuropsicológica y neurobiológica de los efectos cerebrales de la enfermedad hepática, aplicando técnicas de neuroimagen avanzada y modelos de comportamiento. Por su parte, el grupo SeLiver (IBiS-CIBEREHD), liderado por el doctor Manuel Romero Gómez, director de la Unidad de Aparato Digestivo, ha desarrollado y validado un modelo preclínico de esteatosis hepática metabólica en ratón que simula la enfermedad humana.

La parte más prometedora del estudio es que estas alteraciones se revierten al tratar el hígado con una terapia innovadora basada en siRNA (ARN de interferencia pequeño), dirigida contra CNNM4, un transportador de magnesio alterado en la enfermedad hepática. Este tratamiento se administra mediante un sistema de entrega altamente específico al hígado, lo que garantiza precisión y eficacia.

"Demostramos cómo las tecnologías más avanzadas en biología molecular y terapias dirigidas pueden tener un impacto real en la función cerebral", destaca la doctora Teresa Cardoso Delgado.

Este hallazgo pionero refuerza el valor de la investigación traslacional y multidisciplinar, integrando la psiquiatría, la neurología y la hepatología para comprender los mecanismos que conectan las enfermedades físicas y mentales. Un enfoque impulsado desde Sevilla por los grupos PSYNAL (HUVR-IBiS-CIBERSAM) y SeLiver (HUVR-IBiS-CIBEREHD), y que abre nuevas vías terapéuticas para patologías hasta ahora tratadas por separado.