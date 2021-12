Las prisas por vacunarse congregan a cientos de personas en el único punto sin cita en Sevilla

Lo que podía hacerse meses atrás, se pretende ahora conseguir en pocos días. Cientos de personas han vuelto a hacer largas colas este jueves para vacunarse contra el coronavirus en Sevilla. La imagen recuerda a las que se vieron a principios de la campaña en los vacunódromos de Los Bermejales y el Estadio de la Cartuja. El motivo ahora, recibir la tercera dosis en el único punto de vacunación sin cita en la capital y el lugar, el centro de salud de San Jerónimo, habilitado como tal desde este mismo jueves. Aunque las colas se han vivido, según los profesionales allí presentes y algunos testigos, durante toda la jornada, ha sido desde primera hora de la tarde cuando se han llegado a congregar "cientos de personas" formando largas filas que, según los presentes en la cola, "le daban varias vueltas a la manzana del centro de salud". Esto habría provocado, incluso, la invasión de la calzada.

Hasta allí se ha desplazado a primera hora de la tarde un matrimonio de Sevilla Este, que prefiere quedar en el anonimato. A la señora le corresponde la tercera dosis de refuerzo tras haber recibido una primera pauta con dos dosis de Astrazeneca y "cansados" de intentar sin éxito coger su correspondiente cita en su centro de salud el Fuensanta Pérez Quirós ha decidido acudir sin cita este jueves a San Jerónimo. "Cuando hemos llegado nos hemos quedado de piedra. Colas impresionantes y mucha desinformación. Es lo principal que hemos visto", denunciaba este matrimonio a este periódico. Otra mujer que sí habría logrado vacunarse, aseguraba haber estado más de dos horas esperando para ser atendida.

Según estos testimonios algunas de las personas llevaban haciendo cola desde las dos de la tarde para poder asegurarse la dosis. Las vacunaciones, no han empezado en horario de tarde hasta las 15:30, que es el horario establecido en este punto, como informó el Servicio Andaluz de Salud (SAS) esta misma semana.

La indignación de los presentes en la larga cola se acrecienta porque aseguran que apenas "un único" equipo de vacunación es el que está haciendo frente a tan elevada demanda. Término que las fuentes consultadas por este periódico en el SAS niegan, confirmando que serían cinco los boxes de vacunación activos en el centro. Hay más, en la cola se congregaron muchas personas a las que le corresponde la tercera dosis de refuerzo tras haber recibido las dos primeras del fármaco de Astrazeneca, pero para las que no están disponibles los puntos sin cita, según el SAS. Esto ha provocado el enfado de algunos de los afectados que, tras esperar la larga cola, se encontraban con la negativa de los enfermeros a vacunarles al no estar dentro del colectivo para los que está indicada la vacunación en las instalaciones. "Después de estar esperando desde las 14:00 horas de la tarde no me dejan vacunarme porque ya no somos esenciales se supone", asegura la mujer que es docente y por eso recibió las dos primeras vacunas con el suero de origen anglosueco.

A la hora del cierre de este punto, previsto a las 18:30 horas, el volumen de personas esperando su dosis seguía siendo muy numeroso.

Desde el SAS insisten en la posibilidad de vacunarse con cita en los distintos puntos habilitados para ello en Sevilla. Las fuentes consultadas aseguran que los puntos sin cita se habilitan "como un recurso extra", pero invitan a la ciudadanía a que coja su correspondiente cita para evitar tener que hacer cola y encontrarse con aglomeraciones de personas como la vivida hoy en San Jerónimo. "Las posibilidades de sacarse una cita están, y por varias vías. Se están quedando citas sin cubrir y eso no puede ser a costa de que todo el mundo prefiera ir sin cita a la hora que mejor le venga", apostillan las mismas fuentes.

La aglomeración de personas no es el único problema registrado, como consecuencia, los profesionales estarían viviendo "momentos muy tensos" por la "desesperación de la gente" que lleva horas esperando, recalcan desde el SAS. "Se están viviendo situaciones desagradables para los profesionales, "insisten.

El SAS anunció hace algunos días el traslado del punto de vacunación sin cita en la capital desde la Facultad de Derecho al centro de salud de San Jerónimo, que funcionará como tal en horario de 15:30 a 18:30 horas los martes y jueves. La vacunación sin cita está abierta a todos las edades desde principios de agosto. Es por ello que desde el sector sanitario lamentan que las personas sin vacunar o que cumplen requisitos para recibir la tercera dosis de refuerzo acudan de golpe a vacunarse sin cita previa ni previsión.

Por otro lado, el SAS recuerda los canales de vacunación con cita previa operativos en el Distrito Sevilla en la Facultad de Derecho y el Centro de Formación Profesional Ocupacional Guadalquivir, situado en la barriada de la Candelaria. Además de los centros de salud que están asumiendo el grueso de la vacunación Covid con cita, para lo que reciben una partida semanal de viales para citar a su población de referencia. La Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, en el campus de Reina Mercedes, completa el grueso de sedes, en este caso, sólo para la vacunación de menores de 12 años también con cita previa.

Los usuarios pueden solicitar cita para la vacunación a través de los canales habituales: la web del SAS mediante ClicSalud+, la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono.