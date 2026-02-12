El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla abre expediente disciplinario al Dioni de Pino Montano

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla ha abierto expediente disciplinario a José Manuel M. L. V., un colegiado que ha emulado al Dioni y ha huido con el dinero que se ha apropiado de varias comunidades, por un importe que puede ser millonario y que logró tras solicitar préstamos a nombre de dichas comunidades. El Colegio ha remitido un comunicado a este periódico en el que explica que esta misma mañana ha tenido conocimiento de la denuncia judicial presentada por dos de las comunidades afectadas, por lo que, siguiendo el reglamento de la institución, se ha celebrado una Junta de Gobierno con la presencia de los miembros del pleno de la corporación que ha aprobado, en virtud de la información disponible, la apertura de un expediente disciplinario al citado colegiado a expensas de la resolución de proceso judicial, según la normativa interna.

Además, el colegio, "sin menoscabo de la presunción de inocencia de cualquier ciudadano", ha decidido igualmente poner a disposición de los presidentes de las comunidades de propietarios afectadas, un representante de la corporación, Soledad Forero, segunda vocal del Colegio, para "asesorarles e informarles de las opciones de las que disponen en esta situación, así como resolver cualquier duda al respecto tanto a ellos como a los Administradores de Fincas Colegiados que se hagan cargo de las mismas".

La institución ha explicado que tuvo un primer contacto con este fraude adelantado por este periódico el pasado martes a través de la llamada telefónica recibida por parte un vecino perjudicado. En dicha llamada, esta persona solicitaba información sobre la forma de proceder ante un presunto caso de apropiación indebida de fondos comunitarios por parte de un Administrador de Fincas, identificándolo con nombre y apellidos. El personal administrativo del Colegio, siguiendo las normas de funcionamiento de la institución, le informó al reclamante de las opciones de las que disponía para activar los mecanismos de control en este tipo de casos: la comunicación oficial por escrito o la presentación de una denuncia judicial en el registro colegial que constatase los hechos y que pudiera habilitar a la institución a activar sus resortes internos. Ninguna de estas opciones fue llevada a cabo por dicho vecino.

El personal del Colegio, tras esta llamada, decidió no obstante comprobar si dicho Administrador estaba o no colegiado en Sevilla, confirmando efectivamente que así era y de modo preventivo, comunicar internamente a los miembros de la Junta de Gobierno, la información de la que en ese momento se disponía.

El pasado miércoles, en torno a las 12:00 horas del mediodía, se recibió una segunda llamada por parte de otro vecino presuntamente afectado por hechos similares a los anteriores e identificando con nombre y apellidos al mismo administrador. En este caso y pesar de las indicaciones del personal del Colegio, el comunicante tampoco dejó constancia oficial de los hechos denunciados. El contenido de dicha llamada fue igualmente trasladado a los miembros de la Junta.

La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, Mariló García Bernal, decidió, no obstante, comenzar los trámites preceptivos para abrir un expediente informativo de oficio, un mecanismo de control del que dispone el Colegio y que puede ser activado en casos como éste, en los que aún sin mediar escrito o denuncia oficial, la posible evolución de las informaciones disponibles lo justifique. Asimismo, durante toda la jornada del miércoles el Colegio intentó infructuosamente ponerse en contacto con el mencionado administrador en varias ocasiones para intentar ampliar la información.

Posible personación como acusación particular

El colegio también ha informado de que a la espera de la evolución de los hechos, comunicados oficiales o posible recepción de más denuncias, y mientras recopila la información necesaria de las partes implicadas, seguirá a disposición tanto de todas las comunidades presuntamente afectadas como de los Colegiados que lo requieran, "reservándose el derecho de iniciar las acciones tanto internas (Resolución del expediente disciplinario y/o expulsión del Colegio) así como como legales que considere oportunas, entre las que podría figurar llegado el caso, la personación del Colegio como acusación particular en el proceso, en aras de la defensa de las comunidades que gestionan sus colegiados y el buen nombre de la institución colegial.

Por último, el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla ha reafirmado su "innegociable compromiso en la custodia de la profesionalidad y buena praxis de los Colegiados y Colegiadas que lo integran desde hace más de medio siglo, así como su sólida intención de colaborar, sí así lo requieren, con cuantas autoridades policiales y jurídicas lo requieran".