El Colegio de Médicos de Sevilla investiga la actuación del doctor que firmó casi 300 justificantes a policías locales

El Colegio de Médicos de Sevilla ha abierto un procedimiento de información reservada al facultativo que, en lo que va de año, ha emitido casi 300 justificantes de ausencia para agentes de la Policía Local de Sevilla. La cifra supone casi la mitad de todos los partes de ausencia registrados desde enero, un volumen que ha levantado preocupación tras el conflicto vivido el pasado fin de semana, cuando más de 400 policías locales no acudieron al servicio coincidiendo con la activación del plan de emergencia municipal.

El médico, perteneciente a la aseguradora Asisa, ha sido apartado provisionalmente de la atención a empleados municipales, según confirmaron fuentes sindicales. Sin embargo, desde la propia compañía aseguran que, por el momento, “no se ha adoptado ninguna actuación” formal contra el profesional, aunque sí se ha iniciado una investigación interna para analizar el caso.

Según el sindicato CSIF, el facultativo únicamente expedía justificantes de uno o dos días como máximo, ya que los agentes, al estar adscritos al régimen general de la Seguridad Social, solo pueden obtener una baja médica oficial a través de profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Desde la organización sindical insisten en que el uso de este servicio es habitual y que los agentes también pueden recurrir a la Seguridad Social o a otros centros privados.

El Colegio de Médicos adopta esta decisión en plena polémica por la ausencia masiva de policías locales el pasado fin de semana. De los 682 agentes que debían prestar servicio tras la activación del plan de emergencias municipal, 449 no acudieron, lo que impidió desplegar los 400 a 500 efectivos diarios previstos por el Ayuntamiento. La medida fue decretada por el alcalde, José Luis Sanz, después de no haberse alcanzado un acuerdo con los sindicatos para el plan de Navidad.

El responsable de Policía Local de CSIF, Santiago Raposo, ha aribuido la situación a la "mala gestión" del Ayuntamiento y criticó que se señale públicamente a los agentes o al médico investigado. "Otra vez el Ayuntamiento nos pone en el foco mediático filtrando información sesgada. En este conflicto solo hay un culpable y es el alcalde", ha dicho. Raposo asegura que los policías acudieron a diferentes servicios sanitarios, no exclusivamente al de Asisa.

Según los datos sindicales, el médico investigado firmó 290 de los 609 justificantes de ausencia emitidos desde enero, muy por encima de otros facultativos del mismo servicio, que han firmado 13 y 9 partes respectivamente. Este volumen ha desencadenado la apertura del procedimiento de información reservada por parte del Colegio de Médicos, que determinará si hubo o no irregularidades en su actuación.