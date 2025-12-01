Dos tercios de la plantilla de la Policía Local no acudió a su trabajo el fin de semana

Dos tercios de los policías locales que tenían nombrado servicios el pasado fin de semana no acudieron a trabajar. Fueron 449 las bajas de un total de 682 agentes, que estaban designados en base a la activación del plan de emergencias, decretada por el alcalde, José Luis Sanz, el pasado jueves. El regidor impuso esta medida al no haber acuerdo con los sindicatos para el plan de Navidad. De esta forma, el Ayuntamiento pretendía sacar entre 400 y 500 policías locales cada día en tres turnos, algo que durante fin de semana fue imposible por las numerosas bajas de la plantilla.

Así, apenas hubo policías en el encendido del alumbrado navideño del pasado sábado o en el dispositivo del derbi Sevilla-Betis del domingo. En ambos eventos hubo situaciones de riesgo para la población, por la aglomeración de público en el primero de los casos y por la falta de agentes municipales en los cortes de tráfico en el segundo. El plan del fin de semana contemplaba la presencia de 682 efectivos, desde el turno de noche del viernes hasta la tarde del domingo.

Sin embargo, faltaron a sus puestos 449, de forma que la Policía Local sólo pudo funcionar con un tercio de la dotación prevista. Estos 233 agentes para los tres días y en tres turnos eran absolutamente insuficientes para los eventos que se celebraron en la ciudad. La tarde del sábado, la avenida de la Constitución se encontró "completamente colapsada de personas, sin presencia policial suficiente que regulase el tránsite ni garantizase un mínimo de orden". Así lo describe una persona que estuvo allí y que se ha puesto en contacto con este periódico para denunciar la situación vivida el sábado.

Esta testigo llamó cuatro veces al teléfono de la Policía Local, el 092. "En ninguna de ellas obtuve respuesta. La ausencia total de control provocó aglomeraciones peligrosas, impidiendo el paso y generando momentos de auténtico caos, especialmente para familias con niños pequeños y personas mayores". Esta persona denuncia también que a los niños del coro que participó en el encendido de las luces navideñas se les convocó a las cuatro de la tarde y no se les facilitó "ni una botella de agua ni un pequeño refrigerio, algo que resulta inaceptable".

El domingo también faltaron muchos policías locales para los cortes de tráfico en el dispositivo del derbi Sevilla-Betis. Durante el acompañamiento de la afición del Betis hasta el estadio, la Policía Nacional se vio obligada a cruzar los furgones a modo de parapeto para que los coches no pasaran hacia las zonas por la que discurría esta comitiva, lo que se conoce popularmente como el pastoreo.

El alcalde, José Luis Sanz, ha apuntado este lunes que el Ayuntamiento de Sevilla está analizando todas las bajas, una a una, y que se abrirán expedientes disciplinarios a todos aquellos agentes que no las hayan justificado debidamente.