Los policías locales de Sevilla reclaman ahora una indemnización al alcalde por imponerles la "esclavitud"

El conflicto entre la Policía Local de Sevilla y el alcalde, José Luis Sanz, ha dado un nuevo giro con la demanda presentada por el sindicato CSIF en los juzgados de lo Contencioso-administrativo, en la que reclaman ahora una indemnización para los agentes por la decisión del regidor de activar el plan de emergencia y obligarles a acudir a trabajar para la prestación de los servicios relacionados con la Navidad. La demanda presentada, a la que ha tenido acceso este periódico, acusa al Ayuntamiento de imponer a los agentes "unas condiciones laborales parecidas a la 'esclavitud', condiciones laborales que continúan siendo pésimas si nos atenemos a la orden del cuerpo de fecha 28 de noviembre, en la que aún se desconocen datos importantísimos para poder conciliar la vida familiar y laboral", recoge el escrito.

El sindicato, que pide además la imposición de las costas procesales al Consistorio, relata lo que, a su juicio, considera un "evidente perjuicio" sufrido por los policías locales, quienes "se han visto privados de su vida familiar y de toda conciliación", y añade que los funcionarios han sufrido unos daños y perjuicios "claros y evidentes", relata la demanda que suscribe el presidente del CSIF de Sevilla, Rosendo Martínez Colorado, y que no obstante deja "a criterio de su señoría" la valoración de esa supuesta indemnización.

El sindicato CSIF pide que se declare nulo el decreto que activó el plan de emergencia

En este sentido, fundamenta la solicitud de indemnización en el "daño moral" que ha supuesto para los agentes -prosigue la demanda- "toda la modificación del calendario laboral que han tenido mis defendidos, con las distintas resoluciones y candados [en alusión al bloqueo de esos días para poder disfrutar de descansos, asuntos propios o vacaciones] que se indican, cercenando conciliar su vida laboral y familiar, infringiendo los derechos de mis representados, y el daño moral que ello supone en la vida familiar por no poder conciliarla con la laboral". Todo ello teniendo en cuenta la "premura en el caso de los candados, que aparecen sin previo aviso y por la tardanza en el caso del decreto, con la que se notificó la imposición de los servicios a través de las órdenes del cuerpo y aplicación bitácoras, de lo que podemos deducir sin dificultad el trastorno en la vida familiar que ello debió conllevar", añade.

La demanda pide que se declare nulo el decreto municipal pero advierte de que esa nulidad no restituye a los funcionarios "las horas de trabajo prestado en esos días", si bien hay que tener en cuenta que este fin de semana faltaron dos tercios de los agentes. En total, fueron 449 las bajas de un total de 682 agentes, que estaban designados en función de la activación del plan de emergencias, decretada por el alcalde el pasado jueves. El regidor impuso esta medida al no haber acuerdo con los sindicatos para el plan de Navidad. De esta forma, el Ayuntamiento pretendía sacar entre 400 y 500 policías locales cada día en tres turnos, algo que durante fin de semana fue imposible por las numerosas bajas de la plantilla.

El sindicato reclama asimismo en la demanda presentada en los juzgados de lo Contencioso-administrativo otra indemnización de 3.000 euros para el propio CSIF, al estimar que se ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical.

Sólo para situaciones de "emergencia o riesgo extraordinario"

En cuanto al fondo de la cuestión, CSIF señala que el alcalde está utilizando al decretar el plan de emergencias nivel 1 para la Navidad, "un instrumento jurídico pensado para situaciones de emergencia o riesgo extraordinario como si fuera una herramienta ordinaria de gestión de personal y de presión frente a los sindicatos, desnaturalizando su finalidad y desplazando de hecho la negociación colectiva".

El plan de emergencias, continúa, busca coordinar recursos ante una situación de riesgo o afluencia masiva "(catástrofe, eventos multitudinarios, etc...). Su finalidad no es limitar un derecho fundamental concreto, sino organizar la respuesta operativa: por ello, el control judicial se centra en si concurren realmente las condiciones de emergencia y si hay desviación de poder, por ejemplo, si se está utilizando esta activación para usar el plan para eludir la negociación colectiva. Si estuviéramos en este último caso sin verdadera situación de riesgo, puede argumentarse fraude de ley o vulneración de derechos fundamentales".

Tildan de “locura” haber dejado a la ciudad sin un Plan de Navidad

Y como "prueba palpable" de que no existía a su juicio esa situación de emergencia es la relación de servicios para los días del pasado fin de semana (29 y 30 de noviembre), que se publicó en la orden del cuerpo del día 28, y en la que "no se habla de emergencia y sí de servicios normales cotidianos, tales como:

-Manifestación vecinal contra el trazado de la línea 3 en Bellavista.

-Manifestación genocidio Palestina.

-Encendido navideño.

-Rosario vespertino San Lucas Evangelista.

-Salida procesional de Nuestra Señora de la Pasión.

-Salida procesional de la Virgen de la Milagrosa.

-Concierto de Anuel AA. Live Sur Stadium Cartuja".

A lo que añade los servicios periódicos que se realizan cualquier fin de semana, relacionados con la venta ambulante, la inspección de guardia, o las órdenes de servicio. No incluye, en cambio, la demanda que el domingo se disputaba además el derbi sevillano.

En cualquier caso, los demandantes sostienen que "no existe ninguna emergencia real, sino un intento de sustituir por decreto una planificación que el alcalde no ha conseguido aprobar por los cauces democráticos y legales. Estas condiciones no cumplen los requisitos legales para una emergencia: no son imprevisibles, no son nuevas, no suponen un riesgo extraordinario y forma parte de la planificación ordinaria del servicio".

Por último, el sindicato considera que la negociación con los representantes de los agentes "brilló por su ausencia" y hubo una "claridad manifiesta de imposición de un plan de Navidad leonino", al tiempo que considera que "dejar a la ciudad de Sevilla sin un plan de Navidad para la plantilla de la Policía Local sería un 'locura', pues es una época en la que la presencia policial debe incrementarse por muchas razones evidentes".