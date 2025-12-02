Un mismo médico de Asisa firma casi 300 bajas de los policías locales, la mitad del total del año

Un mismo médico de la compañía Asisa ha firmado casi 300 bajas de agentes de la Policía Local desde enero pasado, lo que supone casi la mitad del total que se han producido a lo largo de este año, según han confirmado a este periódico fuentes sindicales, que han precisado que el facultativo ha sido apartado provisionalmente de la atención a los empleados municipales. No obstante, según fuentes de la aseguradora consultadas por este periódico, por el momento, "no se ha adoptado ninguna actuación" respecto al profesional. Sí aseguran que se ha abierto una investigación para estudiar el caso.

Desde el sindicato CSIF han señalado a este medio que este facultativo sólo da "justificantes" de ausencia al trabajo por uno o dos días "máximos", porque los agentes pertenecen al régimen general de la Seguridad Social y la baja médica sólo la puede acordar un médico del Servicio Andaluz del Salud (SAS).

La decisión de apartar al médico de la compañía se ha producido en pleno conflicto por la ausencia de policías locales al servivio el pasado fin de semana. Así, dos tercios de los policías locales que tenían nombrado servicios el pasado fin de semana no acudieron a trabajar. Fueron 449 las bajas de un total de 682 agentes, que estaban designados en función de la activación del plan de emergencias, decretada por el alcalde, José Luis Sanz, el pasado jueves. El regidor impuso esta medida al no haber acuerdo con los sindicatos para el plan de Navidad. De esta forma, el Ayuntamiento pretendía sacar entre 400 y 500 policías locales cada día en tres turnos, algo que durante fin de semana fue imposible por las numerosas bajas de la plantilla.

El responsable de Policía Local del sindicato CSIF, Santiago Raposo, ha señalado que "muchos" de esos 449 agentes habrán acudido a ese servicio de Asisa, pero otros habrán ido a la Seguridad Social o a otros servicios de urgencias privados. El representante sindical ha lamentado que "otra vez el Ayuntamiento de Sevilla nos pone en el foco mediático filtrando información sesgada, para ponernos en contra la opinión pública. En este conflicto solo hay un culpable y es el alcalde, que es un mal gestor y en seis meses ha gastado 17 millones de euros y no ha previsto eventos tan importantes como la Navidad. Para José luis Sanz todos tenemos la culpa menos él, que no haya plan de Navidad, los partidos de la oposición, los sindicatos, ahora un médico, ya se lo hemos dicho en el último pleno: no sirves como alcalde".

El mismo médico de Asisa, que ha firmado a lo largo de este año un total de 290 partes de ausencia por enfermedad de los 609 que han faltado desde principios de enero. Esto supone que casi la mitad del total de bajas han sido firmadas por este profesional, mientras que otros compañeros sólo han firmado 13 y 9 bajas, respectivamente.