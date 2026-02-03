Los colegios del Casco Antiguo de Sevilla superan de media la nueva ratio fijada por la Junta

Los colegios públicos del Casco Antiguo de Sevilla son los que presentan las aulas más colmatadas de alumnos en la ciudad. De hecho, la relación del número de estudiantes por clase (la denominada ratio) se sitúa por encima de la fijada por la Junta de Andalucía para el próximo curso escolar en Infantil: más de 22 menores por unidad. La segunda zona de la capital andaluza más tensionada es la formada por Sevilla Este, Parque Alcosa y Polígono Aeropuerto, donde casi se alcanza esta cifra. La situación viene provocada por la relación entre la oferta existente y la demanda de las familias. En todo caso, la coyuntura es muy distinta a la de décadas atrás, cuando había que subir la ratio excepcionalmente hasta 27 alumnos por aula en algunos centros. La crisis de la natalidad ha invertido por completo la tendencia.

Este dato resulta de gran interés tras publicar este lunes la Consejería de Desarrollo Educativo y FP en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la ratio máxima para el próximo ejercicio académico, que será de 22 alumnos por aula en el primer curso del segundo ciclo de Infantil, es decir, para los niños de tres años de edad. Este límite supone una rebaja respecto al fijado hasta ahora, que era de 25. El departamento que dirige María del Carmen Castillo atiende, de esta forma, a la petición realizada por los sindicatos de enseñanza CSIF, ANPE y UGT para la mejora de la calidad educativa, al aprovecharse la disminución de alumnos, consecuencia directa de la merma demográfica.

La Delegación territorial de Educación también ha publicado la relación media de alumnos por unidad escolar en la provincia de Sevilla, dato concretado por municipios y distritos educativos en aquellas localidades que cuentan con colegios concertados. La información se facilita en vísperas de la convocatoria de conciertos, que se actualizan cada cuatro años. En dichos datos destacan los que atañen a la capital, cuyo mapa de escolarización se divide en 11 zonas de influencia.

La presión turística

De ellos, el que presenta una ratio media más alta es la del Casco Antiguo, al llegar a los 22,38 alumnos por aula. Esta cantidad supera a la nueva ratio máxima fijada por Educación para el próximo curso. Esto no se traduce en que todos los colegios públicos que integran el distrito se encuentren en tal situación, pero sí que, en líneas generales, sus clases presentan una colmatación de niños mayor que la del resto de la ciudad. La razón de que las unidades estén más llenas obedece a un déficit histórico: la falta de oferta pública frente a la supremacía de la concertada. Carencia atenuada los últimos años, pues al desplome de los nacimientos se suma, en esta demarcación, otra circunstancia: la presión turística que provoca el éxodo de los vecinos. Cada vez son menos familias las que viven en el centro hispalense. La zona que aún mantiene un pulso residencial es la situada al norte del Casco Antiguo, donde el prometido colegio en los Jardines del Valle -que parece dormir el sueño de los justos- sí podría atender a la demanda de los hogares, que solicitan mayor número de plazas en la enseñanza pública.

La otra zona de la ciudad donde la ratio media es más elevada la conforman Sevilla Este, Parque Alcosa y Polígono Aeropuerto. Aquí la relación es de 21,83 alumnos por aula pública, casi rozando el nuevo límite. En este caso el factor que provoca que se llegue a esta cifra es la alta densidad poblacional de estos barrios, especialmente Sevilla Este, uno de los barrios más grandes y con mayor número de familias de la capital.

El tercero en este orden es otro distrito conformado por barrios con mucha población: Los Pajaritos, Rochelambert, Palmete, el Cerro del Águila, Hytasa, Navisa y Su Eminencia. Una amplia zona donde residen, además, muchas familias inmigrantes. Aquí la ratio general es de 20,89 alumnos por aula. Cifra muy similar la presenta la demarcación constituida por San Jerónimo y la Macarena, donde la inmigración juega también un papel clave. La relación es de 20,84 estudiantes por clase.

Las ratios más bajas

En el lado contrario está el distrito formado por San Pablo y Santa Clara, con la segunda más baja, al registrar una media de 16 alumnos por aula. Fue aquí donde este curso la Junta suprimió un colegio público al unificarlo con otro por la bajada de la demanda de escolarización (por contra, en la demarcación hay colegios concertados con listas de espera). El sector donde las aulas tienen menos escolares es Torreblanca, con 17,44 menores por unidad.

Estos datos son esenciales a la hora de concertar colegios privados, proceso por el que sus aulas pasan a la oferta pública. Un trámite que este año, además, viene determinado por la nueva ratio establecida por la Consejería de Educación.