La US se sitúa en la posición 161 de las mejores universidades europeas según el Ranking QS Europe

La estatua de la Fama que corona el Rectorado de la US.

La Universidad de Sevilla (US) se sitúa en el puesto 161 de la última edición del QS Europe University, la clasificación que evalúa la actuación en 12 áreas de casi mil universidades europeas. Además, la US se coloca en el duodécimo puesto entre las universidades españolas.

Del total de universidades europeas analizadas, la US ocupa los 100 primeros puestos en indicadores de rendimiento como la reputación académica, el volumen de estudiantes entrantes y salientes en movilidad y la red internacional de investigación. La institución mantiene su buena posición en cuanto al número de estudiantes de intercambio y en sostenibilidad.

La Hispalense destaca en la red internacional de investigación, con una puntuación de 87,7 sobre 100, y en sostenibilidad, con 86,6 puntos. Según las ponderaciones de cada indicador establecidas por QS, el que más contribuye a la puntuación global es la reputación académica, con más de un 41.2%.

Ingenierías y Medicina

Dentro del panorama universitario español, los indicadores en los que la US está mejor posicionada en la actual edición son la reputación académica y la red internacional de investigación, que mantienen el sexto y séptimo lugar, respectivamente. Además, la movilidad internacional y la sostenibilidad suben con respecto a la edición anterior.

Por último, según los artículos y citas de los autores de la US por área temática indexada por Scopus (QS considera seis años de citas, de 2019 a 2024, para cada uno de los cinco años de publicación, de 2019 a 2023), las áreas más relevantes continúan siendo Ingenierías y Ciencias de la Vida-Medicina.

Los indicadores y la ponderación

El QS Europe University Rankings evalúa a las universidades conforme a 12 indicadores, con diferentes ponderaciones, que valoran en general:

la investigación (reputación académica, 30%; citas por publicación, 10%; publicaciones por profesor, 5%),

empleabilidad (reputación del empleador, 15%; resultados de empleabilidad, 5%),

experiencia de aprendizaje (ratio profesor/estudiante, 5%),

compromiso global (red internacional de investigación, 10%; profesorado internacional, 5%; estudiantes internacionales, 5%; estudiantes entrantes, 2’5%; estudiantes salientes, 2’5%)

y sostenibilidad (5%).

Los datos de los indicadores se obtienen mediante tres formas: encuestas que realiza QS anualmente con la finalidad de medir el nivel académico de las universidades, así como el resultado de la empleabilidad de sus titulados. A través de la base de datos de Scopus se obtienen los datos de impacto de la investigación. Finalmente, otros datos son proporcionados por las universidades.

En esta edición se han clasificado 958 instituciones europeas, 273 más que en la edición anterior, de 42 localizaciones distintas y 62 instituciones españolas. Se han analizado más de 19.800 publicaciones y 200.00 citas.