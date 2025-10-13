Los comerciantes de Bermejales aclaran que la rotonda que pidieron no fue "la gigantesca actual en medio de la avenida de Jerez"

La media rotonda de la avenida de Alemania es el modelo que pidieron los comerciantes de Bermajales para la avenida de Jerez con la de Finlandia

El presidente de la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Los Bermejales (Acoprober), José Manuel Mira, ha aclarado este lunes a este periódico que la rotonda que pidieron para la avenida de Jerez no era la gigantesca que se construyó en medio de esta gran avenida y que actualmente se está demoliendo, sino en un lateral "de forma que no afectara a los carriles centrales de la avenida de Jerez", al modo de la rotonda de la avenida de Alemania.

"Nunca pedimos una rotonda gigantesca en medio de la avenida de Jerez, sino similar a la de la avenida de Alemania, que está en un lateral y no afecta a los carriles centrales de la avenida", ha señalado el presidente de los comerciantes del barrio. El presidente del gremio añade que el modelo de la avenida de Alemania fue la propuesta de rotonda que reclamaron a Urbanismo en los años del gobierno socialista de Juan Espadas.

En efecto, en octubre de 2021, dos meses antes de que la junta de distrito Bellavista-La palmera aprobara la rotonda actual, la asociación de comerciantes volvió a insistir en la necesidad de una "media rotonda" en la avenida de Jerez, según consta en las actas de la sesión extraordinaria de la junta municipal de distrito Bellavista-La Palmera de hace cuatro años. La entidad subrayó entonces que "esta media rotonda mejoraría el comercio en la avenida Finlandia que afecta sobre todo a la hostelería".