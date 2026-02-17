Comerciantes de Santa Justa: "De 1.000 euros diarios hemos pasado a 20, las pérdidas han sido brutales"

La estación de Santa Justa está recuperando, durante la mañana de este martes, la normalidad. De manera paulatina, pero normalidad al fin y al cabo. Las filas de taxis esperando la llegada de clientes alcanzan la vía de servicio que separa la estación de Kansas City -una estampa que no se veía desde hace semanas- y los viajeros que parten hacia Madrid llegan a la estación con la mirada clavada en las pantallas informativas, donde se anuncian los retrasos de hasta media hora en algunos AVE con destino a la capital. Los que más han notado el primer trasiego de pasajeros han sido los comerciantes del interior y del entorno. Esta especie de "segunda pandemia", como muchos la consideran, parece estar llegando a su fin. Eso sí, las pérdidas han sido "brutales". En algunos negocios han pasado de facturar más de 1.000 euros diarios a solo 20.

Es el caso de la tienda de suvenires Discover Andalucía. "Ha sido una de las más afectadas", explica a este periódico Jesús Ranchal, trabajador del negocio. Indica que el día está siendo muy similar al de semanas anteriores, porque su público objetivo son los turistas "y no están llegando muchos todavía". Sin embargo, reconoce que están a las puertas de marzo, uno de los meses más fuertes para la ciudad: "El turismo nos viene como agua de mayo". El flujo de personas que visitan la capital hispalense es fundamental para este tipo de establecimientos y que Santa Justa haya sido, prácticamente, un desierto desde el pasado 18 de enero ha provocado descensos en la facturación del establecimiento superiores al 88% respecto al mismo periodo del año anterior.

Una situación similar es la que experimentado la tienda Relay, la única que vende prensa y revistas en toda la estación. Precisamente estos dos artículos han sido los que han salvado el mes del negocio. "Si no hubiese tenido periódicos habría sido el fin. Los abuelitos que vienen todas las mañanas y han sido los clientes fijos los que han mantenido la poca venta que hemos tenido", apunta Susana Rueda. Hace referencia a que no han podido dar salida a otros productos como snacks, chocolatinas o golosinas, porque "nadie los compra aquí normalmente". Lo mismo sucede con los libros. Los últimos lanzamientos de novela histórica, fantástica, thrillers y novedades destinadas al público juvenil aguardan en las estanterías. "Este tipo de artículos los compran los clientes que van a hacer un viaje largo para entretenerse", señala Rueda mientras atiende a unas usuarias que le preguntan por una revista de moda.

"Ha sido peor que la pandemia"

En una de las cafeterías, el trasiego es constante. Los empleados recogen los platos del desayuno que unos clientes cargados con varias maletas han dejado en una de las mesas y la cafetera no para de funcionar. "Esto ha sido peor que la pandemia", comenta una de las trabajadoras a uno de los clientes en la barra y asegura que, al trágico accidente de Adamuz y sus consecuencias, se han sumado las numerosas borrascas de las últimas semanas.

Se reanuda la linea de alta velocidad Sevilla Madrid / Antonio Pizarro

En la esquina opuesta de la estación, la empleada de CeX, tienda de compraventa de juegos, DVD y otros accesorios, atiende a un par de usuarios que buscan un adaptador. "Hemos tenido un 90% menos de facturación... las tiendas de estación suelen sobrevivir del tránsito y aquí no ha habido", manifiesta Cristina Fernández. Este negocio atiende principalmente a turistas, por ello la trabajadora espera que "en un par de semanas la cosa esté normalizada", algo que dependerá de que los viajeros "recuperen la confianza" en el servicio.

"La parada de Santa Justa es más importante que la del Aeropuerto"

Fuera, los taxistas aguardan la llegada de pasajeros. Muchos se han enterado del restablecimiento de los trenes esta misma mañana y no han dudado en dirigirse a las puertas de la estación. Es el caso de Jessica Navarro, quien subraya que Santa Justa "es una de las paradas más importantes de la ciudad, por encima del Aeropuerto". Durante estas semanas, han tenido un enorme volumen de negocio en Plaza de Armas, "pero no tiene nada que ver". De hecho, considera que la falta de clientes "ha supuesto pérdidas de miles de euros", porque "el resto de paradas son más pequeñas, se llenan antes de taxis y no tienen el mismo volumen de servicio. Aquí hay salidas para todos en poco tiempo".

Para Pablo Martínez es el tercer viaje del día que realiza con la estación de Santa Justa como punto de partida. "La mayoría de los que paramos aquí solemos hacerlo todos los días", indica y valora que la mayoría de pasajeros que ha atendido a lo largo de la mañana "son personas que vienen por trabajo, no turistas".

"Hay mucha falta de información"

La otra gran pieza clave de la vuelta a la normalidad son los viajeros. Usuarios que han llegado casi una hora antes a la estación por miedo a encontrarse con su tren cancelado. Es el caso de Carmen y su marido, que llegaron a la ciudad hace unos días en autobús para visitar a su hijo y sus nietos y regresaban durante la mañana a la capital. "Ayer llamé a Iryo pero no las teníamos todas con nosotros. Por eso hemos venido casi una hora antes", comenta mientras mira las pantallas con atención y valora que sí les importa la puntualidad, "porque hicimos un trayecto muy largo y cansado en autobús para venir".

La vuelta de la alta velocidad, en imágenes / Ismael Rubio

Otra de las usuarias que teme los retrasos es María José Montes, sevillana que reside Guadalajara. Compró el billete en noviembre y, aunque para llegar a Sevilla tuvo que buscar alternativas, la vuelta sí ha podido aprovecharla. "Tengo cierto miedo a que haya retrasos, pero me han dicho en la ventanilla de información que no superarán los 20 minutos", apunta y denuncia que "hay mucha falta de información". En su caso, llamó "ayer a Iryo y me dijeron que tenía el visto bueno de Adif, pero me he tenido que venir a la estación mucho antes por si acaso".

No todo son idas a Madrid. También hay llegadas que se esperan con ilusión y nervios. Es el caso de Antonio y Juani, que esperan la llegada del hermano del primero desde Barcelona. Ella lleva un ramo de flores como regalo de bienvenida y él consulta por dónde va el tren de su hermano, que ya lleva un retraso de media hora. "La semana pasada llamó a Renfe para saber si habría problemas y les dijeron que podrían ir en tren hasta Madrid y desde allí les pondrían autobús hasta Córdoba para después coger otra vez el tren", explican sobre un periplo que se ha convertido en odisea. Finalmente, el trayecto ha arrancado en Barcelona y en Madrid ha podido coger otro tren con destino a Sevilla, donde lo esperan con los brazos abiertos y flores para celebrar que la normalidad está más cerca.