La comisionada pide a Interior que la comisaría esté en el Polígono Sur

La comisionada para el Polígono Sur, Mar González, tiene previsto mantener un encuentro con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para solicitarle el cambio de ubicación de la comisaría de la Policía Nacional. El Gobierno del PP aprobó la construcción de la nueva sede policial en un solar ubicado fuera del Polígono Sur, en la calle Manuel Laffón. El anterior delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, defendió que la comisaría se levantara en esta parcela, que estaba situada "a 120 metros del Polígono Sur", aunque fuera del límite del barrio. Uno de los argumentos empleados por el Gobierno de Rajoy para elegir esta ubicación era precisamente la celeridad y la agilización de trámites para construir una comisaría que llevan pidiendo los vecinos más de 35 años.

Con la llegada del PSOE a la Moncloa, la comisionada del Polígono Sur confía en que la construcción del edificio policial en Manuel Laffón pueda paralizarse y que se levante en algún solar ubicado dentro del barrio. De hecho, los socialistas iniciaron una campaña de protestas para reclamar que así fuera cuando el Gobierno popular dio a conocer la ubicación de la comisaría. Tanto el PSOE como la Comisionada, así como numerosos vecinos y entidades del Polígono Sur, solicitaban que la sede se construyera en una parcela ubicada en la calle Padre José Sebastián Bandarán, junto a la Fundación Don Bosco.

La comisionada incidió este lunes en esta reclamación. Durante la presentación del proyecto Igualando al Sur, celebrada en el Ayuntamiento de Sevilla, Mar González explicó que ha pedido un encuentro con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ya la ha respondido y con el que espera verse pronto. También está prevista una reunión con el nuevo delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Por el momento el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se ha pronunciado sobre un posible cambio de ubicación de la comisaría. El proyecto tampoco está demasiado avanzado y por el momento el solar sigue siendo utilizado como aparcamiento.

"Necesitamos que esa comisaría llegue al corazón del barrio, para que haga alianza con el resto de los servicios. Aún es posible, no está completo el proceso de licitación", expuso ayer la comisionada en el acto celebrado en el Consistorio. De hacerse efectivo el cambio de ubicación, el proyecto de la comisaría de la Policía Nacional del Polígono Sur volvería a sufrir otro retraso más, el enésimo de una obra que ha sufrido numerosos vaivenes, cambios de parcelas y enredos burocráticos.

La intención del Gobierno popular es que la comisaría diera servicio a todo el distrito, no sólo al Polígono Sur. De esta forma, atendería a todos los vecinos de la zona Sur de la ciudad –la Policía sigue manteniendo la antigua división en seis distritos–, a la que pertenecen barrios como el Porvenir, Heliópolis, Bellavista, Bami o Los Bermejales, entre otros. Los dirigentes populares aseguraron que la elección del solar de Manuel Laffón, situado muy cerca del apeadero del Virgen del Rocío, era idónea tanto por su ubicación en el centro del distrito como por cuestiones operativas policiales. Mientras se decide si el proyecto sigue adelante o no, la Policía atiende a la población en una sede que no reúne las mínimas condiciones de calidad, ubicada en los bajos de un bloque de viviendas de Bami.