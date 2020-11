¿Cómo solicitar la tarjeta para los contenedores de biorresiduos instalados en Sevilla?

Lipasam ha instalado en la zona de la Macarena 22 contenedores de biorresiduos (los conocidos como contenedores marrones) para cuya utilización es necesaria una tarjeta sin contacto. Se trata de la primera fase de la implantación de dichos contenedores en los barrios de La Palmilla, Doctor Marañón, La Paz, Las Golondrinas, Las Avenidas, Macarena Tres Huertas y Macarena Cinco Huertas, todos en la Macarena.

Posteriormente Sevilla contará con otras 68 unidades en la zona Norte, concretamente en los barrios de San Jerónimo y La Bachillera.

La recogida de biorresiduos se inició en la ciudad de Sevilla en junio de 2017 con la implantación del sistema en mercados, hoteles y hospitales de la ciudad así como en varios puntos del Casco Antiguo. Posteriormente se ha introducido en barrios como Sevilla Este, Bellavista, Bermejales, Jardines de Hércules, Heliópolis, Pineda, El Cano y Pedro Salvador.

La tarjeta de apertura

El nuevo modelo de contenedores posee un sistema de apertura electrónica, que se acciona a través de una tarjeta con chip y con la tecnología RFID. Esta tecnología permite una apertura sin contacto, y tan solo será necesario acercar la tarjeta a la cerradura del contenedor, hecho con el que se abrirá automáticamente el contenedor.

La elección de este sistema da las garantías para que se realice un depósito correcto que optimiza su procesamiento, minimiza los malos olores y evita el mal uso de los contenedores.

¿Cómo se solicita?

La tarjeta para los contenedores de biorresiduos no son difíciles de conseguir, si bien no van a repartirla indiscriminadamente buzón a buzón. Esto quiere decir que hay que seguir unos cauces para tenerla. Lo más fácil es llamar por teléfono al 010 o bien al 955010010, y solicitar una cita en tu distrito para la sección de Lipasam. Una vez te den cita previa, vas a tu asesor de distrito y le pides la tarjeta para el contenedor de biorresiduos. Ya está. Ya la tendrías. Si no quieres llamar, también puedes solicitar tu cita previa para el distrito en esta dirección web.

¿Y si no quiero llamar ni entrar en esa web? Hay otra opción escribe un correo electrónico a biorresiduos@lipasam.es dando tus datos de contacto y en el menor tiempo posible se pondrán ellos en contacto contigo.

¿Qué son los residuos orgánicos o biorresiduos?

Los biorresiduos son los residuos orgánicos biodegradables de origen vegetal y/o animal que se degradan biológicamente, y que se generan en nuestras casas y también en los comercios.

Son considerados biorresiduos los alimentos crudos o cocinados y los restos de carne o pescado. De otra parte se consideran también biorresiduos las flores, las plantas sanas o marchitas, el serrín y el corcho. En otro orden también las cáscaras de huevos, de frutos secos, los propios frutos secos, mariscos y conchas. ¿Y las verduras y frutas? por su puesto todos los restos de estas dos últimas son esenciales en este tipo de separación de basuras. También son biorresiduos los posos de cafés, tés (también en bolsitas) y las cápsulas de café, ojo, única y exclusivamente si son compostables, repetimos, sólo si en el paquete pone de manera clara y concisa que son compostables.

Con la instalación de estos contenedores ya tenemos los de envases ligeros (amarillos), los de envases de vidrio (los verdes), los de papel y cartón (los azules), los de restos comunes (grises) los de biorresiduos (marrones), los de aceites domésticos usados (el naranja) y por último los de ropa y calzado usados (los rojos).

¿Cúantos kilos se han recogido hasta la fecha?

Hasta la fecha se han recogido más de cinco millones de kilos de biorresiduos. Esta medida, enmarcada dentro del Programa de Gestión y Prevención de los Residuos en Sevilla, se ha tomado en base a lo establecido en la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, en la que se fija la obligatoriedad de la recogida selectiva de los biorresiduos para antes del 31 de diciembre de 2023.

El coste

A estos 80 contenedores se suman otros 10 para futuras reposiciones que impidan la suspensión del servicio en caso de actuaciones de mantenimiento. Estas 90 unidades han supuesto una inversión de 125.500 euros por parte de Lipasam que, además, ha adquirido un camión recolector específico con una inversión de 278.000 euros. En total, por tanto, se está ejecutando una inversión de 400.000 euros, que cuenta con financiación europea a través de los fondos Edusi.

"La incorporación en 2015 de distintos barrios del Distrito Macarena en el programa europeo Edusi ha permitido la puesta en marcha de inversiones y mejoras en los servicios públicos para los vecinos. Entre estas iniciativas destacan especialmente aquellas que están consiguiendo reforzar nuestra apuesta por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático", explicaba la delegada del Distrito Macarena, Clara Macías.