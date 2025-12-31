La compra más navideña

Una vez pasado el almuerzo de Navidad y la cena de Nochebuena, la siguiente celebración alrededor de la mesa son la Nochevieja y el Año Nuevo. Aunque cada vez se va imponiendo más que el primer almuerzo del año sea en un restaurante, no hay quien se resista a una sopa de picadillo después de una noche de fiesta ni a la falda convenientemente rellena con su correspondiente salsa.

Todo un clásico, tanto como el de la subida de precios (o no) cuando llegan las Pascuas. Cuando Estepa arrancó la campaña de mantecados, ya avisó de que la elaboración de los dulces navideños han sido un 7% más caros este años. Los huevos, el azúcar y la harina o el chocolate son los culpables. Pero que no cunda el pánico a la hora de polvorones y hojaldrinas, desde el Consejo Regulador de la IGP de Estepa se han ajustado los precios para que el consumidor no se vea tan afectado. Esta es más o menos la estrategia que han seguido muchos placeros de los mercados sevillanos. Según la OCU, los precios son casi un 4% más caros que lo que eran el pasado año por estas fechas “y un 59% más que hace 10 años”.

Los mariscos y pescados se venden mucho en estos días / Juan Carlos Vázquez

El estudio realizado por la organización de consumidores, el redondo de ternera y las ostras encabezan la lista, con un incremento del 19%. Les siguen la lubina y el jamón ibérico de cebo (10%), el cordero lechal (8%), la granada (9%), la piña (8%), el pavo (7%), la merluza (6%) y las almejas (6%).

Pero también hay productos que han bajado como la lombarda (-1%), el besugo (-3%) y, muy especialmente, en la pularda (-16%). En cualquier caso, la mayoría de los consumidores se resisten a cambiar el recetario navideño. “Para una vez al año que nos juntamos todos, no vamos a racanear”, aseguró Amalia mientras encargaba dos piernas de cordero para el 31.

Mientras tanto, los langostinos, las angulas y los percebes mantienen sus precios respecto al año anterior. “Cuando llega la Navidad, siempre pasa lo mismo, pero tampoco hay mucha diferencia en el precio del marisco, lo que pasa que es verdad que el resto del año no sale tanto”, explicó Jerónimo, de la pescadería Adela, en el mercado de la Encarnación. Son días en los que se venden más langostinos, mariscos y pescados para el horno como besugos, pargos o lubinas que en el resto del año. "Los precios se han mantenido, lo que pasa que como en la tele solo salen mercados de Madrid con unos precios desorbitados, la gente se asusta", afirmó Jerónimo, de la pescadería Adela.

El jamón y la chacina son un clásico en las mesas navideñas. / Juan Carlos Vázquez

Según el último análisis de la consultora Raisin, los alimentos típicos de Navidad se han encarecido notablemente en los últimos cinco años. En el estudio se indica que la cigala cruda congelada es el alimento que más ha aumentado su precio, con una subida del 173% en cinco años. Después se sitúan el bacalao, que se ha incrementado un 122%, y el turrón de chocolate, cuyo precio por kilo está un 121% por encima del de 2020.

Estos son los datos en términos generales, porque si vamos al dato concreto, en realidad el alimento que más fluctúa de precio según se va acercando fin de año son las uvas. Entre uno y dos euros pueden encarecerse si dejamos las doce para el último momento. Junto a la piña, forman el dúo frutero de la Navidad. “Ahora está de moda porque sirven también para decorar los platos y como se llevan los contrastes de lo dulce y lo salado, encima sirve para las ensaladas”, aseguró Carmen, de J. Posada y Loli, una de las fruterías de la Encarnación.

Dulces, empanadas y tortillas tampoco faltan en Navidad / Juan Carlos Vázquez

Entre las carnes, la que ha subido es el cordero, “pero no ahora en Navidad” –aclaró Juan Vázquez, otro de los placeros de la Encarnación– "lleva subiendo desde hace tiempo porque hay pocos animales en el campo y eso se nota después en la venta". De este puesto se llevan sobre todo para estas fechas carne de caza, chacina, lomo de orza, el pavo o la pularda y el capón. "Nosotros hace años que perdimos el margen comercial y trabajamos en margen de mercado para que la subida no repercuta directamente en el consumidor", afirmó Juan Vázquez.

En su puesto del mercado de la Encarnación no paran de llegar clientes para recoger encargos. Las piernas del cordero son lo más demandado, pero también se despachan pavos de tamaño considerable.

Los platos preparados son uno de los productos más vendidos de su puesto. "También en Navidad. Sobre todo, porque cada vez hay más gente que vive sola y en este barrio, que cada vez está más despoblado, la población es mayor y casi le sale mejor venir a por los platos porque saben que son un producto casero y casi artesanal". En su puesto hay más de 70 platos diferentes para llevar y terminar de calentar o freír en casa.

En otro de los puestos que más público tiene, el de R. Villa, Eduardo lonchea un jamón con una destreza digna del mejor cirujano. "En estas fechas puedo cortar entre 4 y 5 patas". Una de las características del mercado de la Encarnación es la fidelidad de la clientela. Por ejemplo, Conchi que lleva 27 años comprando en la plaza. "Toda la chacina, el jamón, el morcón, etc que se pone en mi casa es de aquí. También la carne, por ejemplo en Navidad puse una falda de ternera rellena que me llevé de otro de los puestos”", afirmó.

En el Horno San Ginés no paran con los encargos. "El 24 no podíamos ni coger el teléfono”, aseguró Marina Cerrejón. “La mayoría de los encargos son de empanadas y roscos de Reyes. Tampoco faltan los pestiños y el pan para las tostas. Es cierto que, como trabajamos por encargo en estos productos, nos da cierto margen".