Condenan a un banco a devolver más de 55.000 euros de cláusula suelo a una clienta en Sevilla

Un juzgado de Sevilla ha condenado a una entidad bancaria a devolver más de 55.000 euros de cláusula suelo a una usuaria que la denunció con el asesoramiento de la asociación de consumidores Facua, que lo considera "uno de los casos de mayor cuantía" que ha ganado en los tribunales.

Según ha informado este lunes la organización de consumidores, el Juzgado de Primera Instancia número 24 de Sevilla ha estimado la demanda de la denunciante, ha declarado la nulidad de la cláusula suelo y ha condenado a Unicaja a "restituir las cantidades que se hubieran podido cobrar en exceso desde el momento de la constitución del préstamo hipotecario por la aplicación de la citada cláusula".

En concreto son 48.419 euros más 6.791 de intereses legales, con lo que el total es de 55.210.

La sentencia, que es firme, indica que la clienta y su marido, residentes en Sevilla, firmaron en diciembre de 2007 un préstamo hipotecario con la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, ahora integrada en Unicaja, para la adquisición de una vivienda en la capital andaluza.

El contrato incluía que las cuotas de la hipoteca se calcularían teniendo en cuenta el Euribor más el 0,75 % y añadía que el tipo nominal anual resultante "en ningún caso" podía ser inferior al 3,50 %.

Ante las "reiteradas respuestas negativas del banco a las reclamaciones" de la mujer para que le devolviera el dinero cobrado de más por esta cláusula suelo, la usuaria decidió acudir a Facua Sevilla, cuyo equipo jurídico se dirigió primero a la entidad financiera y después a los tribunales.

En la sentencia, según refiere Facua, la jueza señala que "no consta prueba alguna de la información suministrada" a la clienta, no consta oferta vinculante, no es suficiente la lectura por el notario y la cláusula en cuestión no está destacada de una manera especial" en el contrato, ya que "consta en letra minúscula y sólo en negrita el porcentaje mínimo".

La organización de consumidores también reclama a las comunidades autónomas que sancionen a los bancos "cada vez que un usuario denuncie que no le devuelven cantidades de cláusulas suelo y otros fraudes hipotecarios", ya que estas multas "deberían multiplicar el importe defraudado" para que así "los bancos no obliguen a los afectados a acudir a tribunales para conseguir la restitución del dinero".