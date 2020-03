En una crisis sanitaria sin precedentes, todos los esfuerzos por paliar sus efectos parecen insuficientes y, al llamamiento de la Consejería de Salud y Familias, junto al Consejo Andaluz de Médicos y el Consejo Andaluz de Enfermería, a la colaboración de voluntarios o profesionales sanitarios retirados le ha salido su primer escollo. "¿A qué está esperando la Dirección y el Consejero de Salud para dotar de personal sanitario suficiente para hacer frente a la crisis del Covid-19?". Es la pregunta que plantea al gobierno andaluz un grupo de enfermeras y enfermeros en paro que reclaman a los responsables sanitarios en Andalucía la contratación de profesionales sanitarios en desempleo. "Estamos dispuestos a ponernos en la trinchera del Covid-19 y frustrados por no poder arremangarnos y ponernos a trabajar en equipo", reivindican en una carta abierta dirigida a través de este medio al consejero Jesús Aguirre.

Es la voz de la indignación de un grupo de profesionales andaluces, mayoritariamente de Sevilla, que aseguran estar viviendo "expectantes" la situación al igual, según aseguran en su escrito, que "casi la mitad" de una promoción de enfermería que terminó la carrera hace cuatro años y que piden una oportunidad en esta crisis sanitaria.

"Estamos dispuestos a ponernos en primera línea de batalla contra el virus, exponiéndonos en primera persona al contagio propio y poniendo en riesgo a nuestros familiares, los cuales muchos forman parte del colectivo más vulnerable", se ofrece el colectivo.

Pese a que el Gobierno andaluz ha reiterado en varias ocasiones estar "preparado para atender hasta diez mil infectados por el coronavirus" y se prevé que las contrataciones para reforzar el dispositivo de contención contra la pandemia alcance las 1.700 en breve, este grupo de profesionales no acepta otras posibles medidas anunciadas por la Consejería de Salud para afrontar esta crisis.

"Atender y cuidar a enfermos es nuestro cometido y, aunque estemos en momentos difíciles, esto que hacemos diariamente en todos los hospitales es un trabajo"

En su escrito dirigido al consejero Aquirre se refieren tanto a la puesta en marcha de una bolsa de voluntarios como al anuncio de la contratación de jubilados, residentes y estudiantes universitarios como iniciativas paliar la falta de profesionales sanitarios. "Atender y cuidar a enfermos es parte de nuestro cometido como enfermeros y, aunque estemos pasando por momentos difíciles, esto que hacemos diariamente en todos los hospitales es un trabajo. Y por tanto, no vamos a consentir que haya ni un solo voluntario ejerciendo nuestra profesión, sin cobertura legal, sin derechos laborales, y en primera línea de batalla mientras sigan existiendo trabajadores en desempleo", reivindican.

Estos profesionales en paro subrayan la importancia de una profesión para la que ejercerla requiere de "conocimientos, habilidades y experiencia". Hay que entender que cada paciente, dependiendo de la patología por la que esté hospitalizado y teniendo en cuenta los antecedentes personales, hay que brindar unos cuidados u otros. Preparar y administrar medicación por diferentes vías de administración, necesita de conocimientos y habilidades. El gesto, aparentemente sencillo, de mover a un paciente para que no haga úlceras por presión, necesita conocimientos, habilidades y experiencia. ¿Y si a todo esto le añadimos la complicación de tomar medidas de aislamiento? ¿Y si además estamos hablando de pacientes críticos, en unidades especiales con respiradores? Es un motivo, de muchos, por lo que no se puede y no se debe sustituir sanitarios por voluntarios", explica este grupo de enfermeros.

"¡Por la contratación masiva de personal sanitario que dote de recursos suficientes para evitar el colapso ya!", concluye la carta dirigida al consejero andaluz de Salud.

El Colegio de Enfermería también pide EPIS y más contrataciones

El Colegio de Enfermería de Sevilla hace un llamamiento al Ministerio de Sanidad para que dote de equipos de protección individual para sus enfermeros y enfermeras así como "la contratación de profesionales debidamente preparados" para hacer frente al Covid-19. A través de un comunicado, su presidente José María Rueda Segura recalca la necesidad de que este colectivo cuente con las medidas de protección adecuadas en un momento en el que "se están jugando la vida cuidando a los pacientes".

En nombre del organismo, Rueda destaca que le "sorprende que tanto particulares como pequeñas y grandes empresas hayan sacado su lado más solidario para fabricar material sanitario de protección para los profesionales y respiradores artificiales para los pacientes", pero se pregunta "cuáles son las actuaciones que acomete el Ministerio de Sanidad a la hora de velar por la salud de los profesionales sanitarios".

"Todos los sanitarios y en especial los enfermeros y enfermeras, que son quienes cuidan a los pacientes a pie de cama, necesitan –en cantidades suficientes- equipos individuales de protección, es decir, mascarillas alta eficacia FFP2 o preferiblemente FFP3, guantes que frenen el paso del virus, gafas de protección y batas impermeables para evitar el contagio, y que puedan seguir luchando para alcanzar la tasa de curación", alerta el presidente de la Enfermería sevillana que, recuerda que "también harían falta equipos de protección para los sanitarios que atienden al resto de la población".

Por otro lado, Rueda destaca "el déficit preocupante" de enfermeros en Andalucía. Un número que, matiza, "disminuye a medida que los que están en activo van contrayendo el Covid-19". "Sin profesionales de Enfermería que puedan proporcionar cuidados el virus se seguirá propagando y llegará un momento en que no habrá personal para atender a la ciudadanía", aclara Rueda Segura.