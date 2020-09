Tras una semana en la que los políticos andaluces se han centrado en definir cuál es la terminología que define la situación de la pandemia en Andalucía y especialmente en Málaga, donde el número de afectados es más elevado y donde incluso el Gobierno andaluz llegó a hablar de "contagio comunitario", rectificándose apenas un días después, los datos en la provincia sevillana hablan por sí solos.

En los últimos siete días, Sevilla ha sumado 1.166 nuevos positivos y ha visto superada por dos jornadas consecutivas las marcas históricas registradas desde comienzos de la pandemia. La media de contagios diarios es superior a los 160 positivos y el número total de casos activos supera ya los 3.600.

Un considerable aumento en el número de casos ante el que localizar su origen se pone cada vez más cuesta arriba y que lleva al planteamiento de dos cuestiones. ¿Está el virus en la calle? ¿Tiene Salud el control de cada brote?

La Consejería de Salud y Familias notificó la última actualización semanal de los brotes registrados y bajo control en la comunidad el pasado jueves 10 de septiembre. Entonces, a nivel comunitario eran 58 los focos declarados en toda Andalucía y sumaban un total de 389 positivos. En el caso de Sevilla, durante la última semana se han registrado nueve brotes, que suman 51 contagios, por lo que, teniendo en cuenta que hasta el jueves que se actualizó esta información se habían confirmado 607 casos en la provincia, las cifras indican que, pese al esfuerzo titánico de rastreadores y enfermeras dedicadas al seguimiento de los casos que aparecen desde el inicio de la desescalada, Salud sólo ha conseguido tirar del hilo de la cadena de contagio en el 8,4% de los nuevos casos confirmados durante los últimos días.

¿Qué ocurre entonces con el resto de personas que, a diario y por centenas, dan positivo con pruebas PCR y no aparecen en los ya escasos registros de brotes semanales? ¿Cómo se han contagiado? ¿Hay capacidad para hacer el seguimiento de todos los contactos de cada uno? Las respuestas no aparecen en los informes oficiales que envía la Junta, pero sus datos llevan a ciertas conclusiones.

En el parte oficial con fecha de 10 de septiembre, cuando se publicó por última vez la información semanal referida a los brotes, la Junta informó al Ministerio de Sanidad de la localización en la provincia de Sevilla de nueve nuevos focos. Ninguno de ellos tiene más de 8 casos y en total suman 51 personas afectadas. Si en el mismo informe aparecía que sólo en las 24 horas que van desde el miércoles 9 al jueves 10 de septiembre se ha habían registrado 175 casos nuevos en este territorio, la conclusión sobre la cantidad de positivos no rastreados es evidente.

Por distritos sanitarios, en el de Sevilla capital la incidencia de la pandemia es grande, dado que en la última semana se han sumado más de 250 casos nuevos. No obstante, la Junta sólo ha hallado dos brotes de 3 y 6 contagios, respectivamente. Es decir, que los rastreos han tenido un resultado casi anecdótico, al menos según la información oficial de la Junta.

En el Sur de la provincia, la última semana deja la peor cifra de contagios de la provincia con más de 260 positivos nuevos en sólo 7 días. En la información de los brotes localizados en este distrito se recogen tres brotes de 8, 5 y 7 casos en la misma semana.

En el distrito sanitario Norte sólo se registró en ese periodo un brote de cuatro contagios, siendo la suma total de positivos notificados en esos siete días superior al centenar.

En la zona Este, la de menor incidencia desde comienzos de la pandemia, Salud ha comunicado esta semana al Ministerio tres nuevas fuentes de contagio de 8, 3 y 7 casos en cada una. Dieciocho casos que nada tienen que ver con los más de 90 infectados que se han registraron durante ese periodo en esta zona de la provincia donde sólo Casariche notificó precisamente la semana pasada 18 casos, seguida de Osuna con 17.

En el mismo parte, la Junta no incluye la aparición de ningún nuevo brote en el Aljarafe, pero sí recoge la continuidad de otros 16 focos activos anteriores, de los que no se da información actualizada sobre ellos y sólo se menciona que no hay cambios recientes.