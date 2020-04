Coronavirus Sevilla: El Hospital Virgen del Rocío participa en el desarrollo de un fármaco contra el Covid-19

El Hospital Virgen del Rocío participa en un programa de desarrollo clínico de un fármaco contra el coronavirus. El estudio, en el que en Andalucía también interviene el Hospital Clínico de Málaga, está analizando la eficacia y seguridad del antiviral llamado Remdesivir en el tratamiento de pacientes con infección moderada y grave por Covid-19, después de haber sido ensayado previamente en pacientes con infección por Ébola. Un fármaco con el que el jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas del centro, José Miguel Cisneros, confía en que se "mejore el pronóstico de la infección" y con ello reducir la necesidad de ingreso en UCI y aumentar el nivel de personas que se curan, que "aunque son la gran mayoría en esta enfermedad –matiza el doctor– hay un gran número muy importante que no consiguen superarla".

Según confirmó ayer a este periódico el doctor Cisneros, el Virgen del Rocío forma parte de dos ensayos clínicos internacionales en los que también participan trece hospitales españoles y más de cien centros hospitalarios de todo el mundo, que ponen de manifiesto el "trabajo añadido" de los profesionales que atienden a los enfermos que, "en largas jornadas de trabajo, también encuentran tiempo para poder hacer investigación clínica y diseñar ensayos, implantarlos y aplicarlos con el fin de generar conocimiento".

El objetivo del es mejorar el pronóstico de la infección y reducir los ingresos en UCI

Cisneros ha explicado que, de manera general, en la búsqueda de un medicamento eficaz contra una enfermedad, los ensayos clínicos son "el estándar oro de la investigación médica" con el que el fármaco que se está investigando "se compara con el estándar mejor posible o en otros casos frente a un placebo para conocer la eficacia y la seguridad de ese tratamiento en los pacientes y, una vez se muestra favorable, se aprueba y se incorpora en los tratamientos habituales que podemos recibir en un hospital o retirar en una farmacia".

En lo que a la investigación actual se refiere destaca Cisneros que, a diferencia de otros proyectos, "se está haciendo en un tiempo récord y con una colaboración internacional extraordinaria". En concreto, el Remdesivir es un antiviral "de amplio espectro", que ha demostrado actividad in vitro y en modelos animales contra otros virus RNA del género flavivirus y otros coronavirus, según reconoció ayer el especialista, y que ahora habrá que esperar a que esté finalizado el ensayo y se tengan los resultados de los análisis para demostrar su eficacia. "Se trata de estudiar la eficacia y la seguridad de un nuevo antiviral que tiene actividad frente al nuevo coronavirus en el laboratorio. Una actividad demostrada in vitro y en animales de experimentación. Además este antiviral ha sido utilizado previamente en investigación en humanos en pacientes con infección por el virus Ébola, de manera que ya conocemos el perfil de seguridad y la farmacocinética y ahora estos dos ensayos en los que participamos lo que pretende es conocer la eficiencia y seguridad en los tratamientos de la infección por Covid-19".

Cisneros no pierde la oportunidad de agradecer su participación también a los pacientes. "Sin su generosidad esto sería imposible", subraya. "Todos estos tratamientos no pueden hacerse sin que el paciente de su consentimiento y una vez que les explicamos que no existe un tratamiento definitivo de esta infección y que lo que le podemos ofrecer son tratamiento experimentales. Es extraordinario ver cómo de manera generalizada dicen que sí y autorizan ese tratamiento, representando un porcentaje de aceptación muy superior al que nos encontramos cuando hacemos otras investigaciones. Todo ello sumado a que, aparte de estar enfermos, están sufriendo una situación de estrés emocional añadido por todo lo que rodea esta pandemia", destaca el doctor.