Ya apenas quedan turistas. El éxodo comenzó hace unos días, incluso antes de decretarse el estado de alarma, y este martes un total de 73 establecimientos hoteleros han comunicado su cierre en Sevilla, según ha confirmado a este periódico el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax. Algunos ya han cerrado, como el Hotel Colón, uno de los de máxima categoría en la ciudad que lo hizo el lunes, mientras otros preparan ya su clausura conforme salen los últimos clientes. La mayoría solicita que las reservas para los próximos meses se hagan on line y con la condición de que quedarán sujetas a los cambios que se experimenten día a día.

Hay hoteles donde el personal ha triplicado estos días al número de personas alojadas, una situación insostenible que algunos empresarios han querido mantener en su política de satisfacción y trato exaquisito al cliente.

Muchos trabajadores del sector nunca han vivido algo parecido, pues hay hoteles que se han resistido a cerrar sus puertas incluso en los momentos peores cuando Sevilla sí contaba con una temporada baja muy acusada. Hace algunos años que esta situación desapareció con el gran auge que ha experimentado el turismo en la capital.

En las viviendas de uso turítistico la situación no es muy distinta. Algunos gestores consultados aseguran que ya no tienen nigún cliente y algunos mantienen una tasa de ocupación inferior al 10%. No se trata de turistas por regla general, sino de personas desplazadas por motivos de trabajo o negocios que no han podido regresar a tiempo a sus países y se han visto atrapadas. En esta circunstancia han optado por una vivienda turística mientras solucionan su problema.

De hecho, este tipo de alojamiento sólo puede ofrecerse en estos momentos a trabajadores movilizados de empresas que han reforzado sus plantillas, como supermercados por ejemplo; militares o personal sanitario que están trabajando de lleno en esta crisis.

En esta línea, la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, que agrupa a unos 9.000 pisos con cerca de 45.000 plazas, ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias sus recursos de alojamientos para atender de manera gratuita a personal sanitario.