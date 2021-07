La vacunación anti-Covid funciona. No sólo se demuestra en el hecho de que ahora los contagios se concentren en los colectivos más jóvenes y, de momento, al margen de la campaña de inmunización, sino, más importante aún, se ha demostrado que son claves para reducir las muertes. En comparación con el mes de febrero –en el que se registró el pico de fallecidos en la provincia de Sevilla con el virus–, los decesos han caído en picado. Exactamente, siete veces. De hecho, desde entonces, coincidiendo con el hecho de que se haya completado la pauta vacunal en los colectivos de mayores más vulnerables, el número de muertos por Covid se ha ido reduciendo mes a mes hasta pasar de los 355 que se registraron en el segundo mes del año a los 46 con los que ha cerrado junio, un 86% menos.

El efecto de las vacunas en evitar la muerte por Covid-19 se nota en que los picos de fallecimientos durante la pandemia se han dado durante las fases de oleada, siendo clave que en esta última, la cuarta, pese a registrase varias semanas de marea alta de casos y un incremento de hospitalizaciones, a diferencia de olas anteriores, no han repercutido en la pérdida masiva de vidas humanas.

Pero este impacto positivo no sólo se nota en la población anciana, donde los casos han caído de forma estrepitosa y donde el virus está casi erradicado de las residencias. En junio se ha alcanzado el menor número de decesos en un mes desde el pasado mayo de 2020 cuando el estricto confinamiento domiciliario frenó la transmisión del virus y, al haber menos contagios, lógicamente hubo menos muertos, registrándose entonces 38 decesos.

En toda la pandemia, el mes con más fallecimientos con Covid a nivel provincial fue febrero, cuando hubo 355 decesos. Como consecuencia de las menores restricciones del periodo navideño, aumentaron los contagios, que llegaron a su pico el 31 de enero, con 1.955 en un solo día. Semanas después, parte de los infectados en ese periodo morían. De ahí que febrero fuera un mes negro.

Pero aunque la evolución de la pandemia en la provincia se observa favorable en las últimas semanas, no podemos confiarnos, sobre todo, de cara a un periodo vacacional del que ya se están viendo sus efectos negativos con un aumento de contagios entre la población joven no vacunada. Aún así, y pese a que todavía los positivos al día rondan una media de 300, son sensiblemente menos que los que cada jornada se notificaban al principio de la campaña de vacunación. A nivel mensual, esta diferencia se hace más evidente. Si en febrero se comunicaron 14.109 positivos, en junio estos se han visto reducidos prácticamente a la mitad, al contabilizarse 8.122, teniendo en cuenta, incluso, que es un mes más largo.

En el caso de las muertes ocurre lo mismo. El 12 de febrero llegaron a registrarse 28 víctimas mortales con Covid sólo en ese día. Una cifra que se repitió apenas once días después, el 23. En las últimas jornadas, las cifras oscilan entre las dos diarias o ninguna.

Estas conclusiones no son fruto de un estudio científico, sino un somero análisis estadístico. Pero está claro que la vacunación y las medidas para contener el virus (uso de la mascarilla y aforos) surten efecto ya que en estos momentos no hay en la provincia cierres perimetrales ni de la actividad no esencial y sin embargo, la propagación del Covid está medianamente contenida.

Así todo, los meses con menor número de fallecidos fueron julio de 2020 (dos) y junio y agosto del mismo año, con tres. Datos bajos que fueron producto del confinamiento y de las estrictas limitaciones a la movilidad dictada durante los tres meses antes. Tras esas cifras, junio de este año –con 46– es el mes que registra el menor número de muertes con coronavirus a nivel provincial tras una caída progresiva desde el pico de febrero y pasando a 150 en marzo, 85 en abril y 65 en mayo.

Igualmente, hay otro marcador que sigue disminuyendo sin interrupción y es el de la ocupación hospitalaria, tanto en planta como en UCI. El mes de junio cerró el miércoles pasado con 135 enfermos ingresados por Covid. Hay que remontarse al periodo previo a la tercera ola, a principios de enero, para encontrar una cifra inferior a esta. En concreto, al 2 de enero, cuando había hospitalizados 124 pacientes. El descenso de la ocupación en la UCI sí es mucho más lento y hasta la misma fecha eran 42 los boxes de Cuidados Intensivos ocupados con enfermos graves de Covid.

Así todo, la reducción progresiva de las muertes e ingresos hospitalarios por Covid-19 se produce en paralelo al avance en la vacunación, que lleva ya varias semanas acelerando su ritmo con una media de 30.000 dosis diarias. En la provincia habían administrado hasta el pasado miércoles 30 de junio un total de 1.709.476 dosis de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen, de las que 33.717 fueron inoculadas sólo en el último día del mes, lo que representa un nuevo récord diario.

Además, 710.909 personas habían recibido la pauta completa hasta final del mes pasado, lo que supone el 36,3% de la población de la provincia. Por otro lado, un total de 1.044.513 personas han recibido al menos una dosis, el 53,3% de los sevillanos.

Los datos indican que a desde diciembre se han entregado a la comunidad de Andalucía 7.822.642 de vacunas anti-Covid de las que se han administrado en la provincia de Sevilla 1.286.466 de Pfizer; 154.566 de Moderna; 303.017 de AstraZeneca; y 34.681 de Janssen. Por grupos de edad, estas dosis han conseguido inmunizar al completo al colectivo de mayores de 70 años y a más del 85% de la cohorte de 50 a 59. Entre 60 y 69, se ha llegado al 53,7% de la población, mientras que han completado la pauta vacunal el 33% de los sevillanos de 40 a 49 y el 13% del grupo de 30 a 39.