Más de 12 horas sin luz en un barrio de Sevilla en plena ola de calor

Cerca de 30 grados durante toda la noche y sin suministro eléctrico. Así han pasado la noche los vecinos del barrio de La Candelaria en plena alerta roja por altas temperaturas. El motivo, el corte de luz que ha sufrido el barrio durante más de 12 horas por una avería. "No he podido pegar ojo en toda la noche porque el calor era insoportable", han denunciado a este medios algunos vecinos.

Los testimonios relatan que fue sobre las once de la noche cuando se produjo el corte y no ha sido hasta la mañana de este jueves, poco antes de las doce, cuando algunos de ellos han empezado a recuperarlo. Los mismos aseguran que se han pasado toda la noche dando avisos a Endesa, sin obtener una solución al problema.

Además, no es la primera vez que ocurre, señalan los afectados. "El verano pasado era día sí, día también. Entiendo que al estar todo el mundo tirando de aires acondicionados el suministro del barrio se queda corto, y eso hay que solucionarlo porque estoy pagando por un servicio que no tengo cuando más falta me hace", apostilla una vecina. "Tengo que tirar todo lo que tenía en el frigorífico porque se ha perdido la cadena de frío después de tantas horas, a ver quién me paga eso", denuncia. Los vecinos apuntan posibles enganches ilegales como la posible causa de esa sobrecarga en el servicio eléctrico llegada esta época del año en el que los vecinos hacen un mayor consumo de la electricidad, pero nada de ello ha sido confirmado.

Fuentes de Endesa confirman la incidencia que mantiene sin suministro a unos 70 vecinos. Al parecer, la avería estaba en la línea de baja tensión, que sigue pendiente de ser reparada, por lo que aún no ha sido resuelto el problema y, pese a que algunos vecinos aseguran que ya se les ha restablecido el servicio, todavía hay otros tantos que siguen sin suministro más de doce horas después.