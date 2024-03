Médicos de Sevilla critican la "sobrecarga" de la Atención Primaria un año después del pacto de los 35 pacientes

La presión asistencial se cronifica en los centros de salud. Es la principal conclusión de un estudio elaborado por el Sindicato Médico de Sevilla que ve la luz justo cuando se cumple un año de aquel sonado pacto alcanzado con la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) in extremis de cara a una huelga anunciada por los médicos de familia que no llegó a producirse bajo el compromiso de una limitación de las agendas con un máximo de 35 pacientes al día y 25 en el caso de los pediatras. El sindicato explica que este pacto sólo amparaba en un principio a los centros de salud con más de tres profesionales por categoría.

Aún así, según difundió ayer el sindicado, una encuesta hecha entre 426 profesionales -de los que 360 (84,5%) eran de médicos de familia, 57 (13,4%) pediatras y 9 (2,1%) de odontoestomatólogos-, a través de un cuestionario digital enviado a todos los profesionales de estas categoría en activo en la provincia de Sevilla a finales de enero, revela que la mediana de la presión asistencial se sitúa en los 45 pacientes al día, en un intervalo de entre 40 y 49. Más concretamente, los resultados obtenidos situarían al 79,2% de los facultativos con 40 o más pacientes diarios. Asimismo, el pacto sólo se estaría cumpliendo en un único caso, mientras que en el 20,5% de los encuestados "ocasionalmente" se cumpliría con una horquilla de entre 30 y 35 pacientes.

En esta línea, y más al detalle, recalca el SMS, según los resultados de esas encuesta, "el 36,7% de los médicos encuestados tienen que asistir 50 o más pacientes al día; el 8,9% a 60 o más; el 2,5% a 70 o más; e, incluso, el 1,7% a 80 o más usuarios por día en su consulta". "Sin que ni el SAS ni la Consejería de Salud hagan nada al respecto", apostilla el SMS.

Con este panorama, los resultados obtenidos a raíz de los cuestionarios recepcionados por el sindicato, reflejan que, frente al 34,4% de los médicos de familia que sí han visto reducida su presión asistencial con respecto a hace un año, un 51,7% no ha experimentado cambios en la misma y un 13,9% de los encuestados, incluso, la habrían visto aumentada. "Por tanto, el 65,6% de estos facultativos atienden hoy el mismo número de pacientes o más que hace un año", valora el SMS.

El mismo estudio también da cuenta de un análisis geográfico de los resultados obtenidos, es decir, disgrega la presión asistencial por municipios. En este caso, el informe es contundente. De las 107 localidades que conforman la provincia, sólo en El Madroño se estaría cumpliendo el pacto de los 35 pacientes al día a pesar de estar exento del cumplimiento por no contar con los tres o más profesionales por categoría que se acordaron para su aplicación. En Almadén de la Plata, Castilleja del Campo, EL Coronil, Las Navas de la Concepción, Los Molares, Marchena, Pruna, San Juan de Aznalfarache, San Nicolás del Puerto, Villanueva de San Juan, Zufre y Arroyomolinos de León (municipios de Huelva pero gestionado por el distrito sanitario Sevilla Norte) se cumpliría "de manera ocasional". Y, en el resto, se estaría incumpliendo "sistemáticamente", apuntan desde el SMS.

"Este pacto que en un principio amparaba a los centros de salud con más de tres profesionales por categoría, recogía la negociación de medidas compensatorias dirigidas a aquellos profesionales que no pudieran beneficiarse de él. Sin embargo, esa negociación no se ha llevado a efecto hasta el momento. El SAS no ha querido compensar a esos profesionales que, por el mero hecho de desarrollar su labor en centros de salud pequeños, están alejados de la capital y, por ende, desempeñan su labor prestando asistencia a pacientes de zonas remotas. Otro detalle que debería tenerse en cuenta cuando el SAS hable de despoblación de médicos", apostilla el sindicato.

En cuanto a la valoración de los propios médicos de su carga laboral, la encuesta refleja que más del 80% de los médicos de familia (81,1%) cree que atienden a "un volumen excesivo de pacientes". Según los datos recabados por el SMS, el 85,6% de estos profesionales atienden diariamente a 40 pacientes o más.

Por su parte, el estudio vincula ese exceso de pacientes a la atención de urgencias y pacientes sin cita. En esta línea, los resultados del cuestionario remarcarían que "la mayor reducción de la presión asistencial seobserva en los centros con asistencia de las urgencias por médicos dedicados exclusivamente a ello". "En cuanto comienza a reducirse el porcentaje de asistencia de las urgencias por médicos, la presión asistencial aumenta. El peor escenario de presión asistencial se consiguió en los centros que entremeten las urgencias en la lista de pacientes ya programados", afirma rotundo el SMS.

"Desde aquí, nos dirigimos a usted, señora consejera de Salud de Andalucía, para que nos explique, ¿cómo es posible que actualmente aún haya facultativos que tengan que atender a más de 80 pacientes diarios? Antes de responder a la pregunta, recuerde que ustedes dieron su palabra de que no se rebasaría el límite de 35 para los médicos de familia y de 25 para los pediatras", desafía el sindicato.

Con todo, las fuentes de la Consejería de Salud consultadas aseguran que la media de pacientes para medicina de familia, con datos de finales del año pasado, está en los 34 pacientes al día, 24 para los pediatras y 27 para enfermeras. "Se han dado importantes avances y aún no hemos terminado, pero vamos por el buen camino", indican desde el departamento que dirige Catalina García, que reiteran la "incidencia" que el déficit de profesionales está provocando en la redistribución de los cupos "porque las bolsas de empleo se mantienen vacías".