Cruz Roja abre un Centro de Acogida de Refugiados en la antigua casa de los jesuitas de Sevilla

El tramo de Jesús del Gran Poder donde Cruz Roja ha abierto un Centro de Refugiados

Cruz Roja ha abierto un Centro de Acogida de Refugiados, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la calle Jesús del Gran Poder de Sevilla que atiende a 35 personas que huyen de países en conflicto o donde sus derechos han sido vulnerados.

El edificio en cuestión es la antigua casa que ocupaban los jesuitas en esta vía del centro de la ciudad. El inmueble se halla parcialmente en obras de adaptación.

A preguntas de este periódico, la entidad social explica que abrió sus puertas este miércoles 1 de octubre con personas refugiadas procedentes del centro de Cruz Roja en Alcalá de Guadaíra, entre ellos ciudadanos de Venezuela, Colombia y Mali. En los próximos meses llegará otra treintena de personas del mismo centro alcalareño e incluso familias con niños.

En este centro, los refugiados reciben clases de español, acompañamiento laboral y asesoramiento jurídico, programas de búsqueda de empleo, actividades de integración y diversos talleres.