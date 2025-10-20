CSIF reclama al alcalde de Sevilla que permita a la Policía Local usar las pistolas táser

La sección sindical de CSIF en la Policía Local de Sevilla ha vuelto a reclamar este lunes que "se saquen del almacén las 20 pistolas táser para su uso diario en el trabajo policial, las que el gobierno de José Luis Sanz compró a los pocos meses de llegar a la Alcaldía", subraya el delegado de CSIF Santiago Raposo. La reclamación llega después de un nuevo incidente, en la jornada de este domingo, cuando una persona, esgrimiendo un cuchillo, acometió contra policías locales que se encontraban de servicio en la Romería de Valme, a su paso por el barrio de Bellavista, resultando lesionados tres policías.

"José Luis Sanz, cuando era candidato a la alcaldía de Sevilla, dijo que iba a dotar de pistolas táser a la Policía Local, y así lo hizo", apunta el responsable sindical, en un comunicado difundido este lunes. "A los pocos meses de llegar a la alcaldía, compró 20 de estas pistolas que, a día de hoy, siguen guardadas en un almacén, sin uso, a pesar de que hay policías formados para poderlas llevar y a pesar de los informes positivos elaborados por expertos policías en la materia, aconsejando llevarlas de servicio".

"Desgraciadamente esto no es un hecho aislado", explica el responsable sindical, que indica que muy frecuentemente los policías se encuentran ante situaciones en las que hay personas que portan armas blancas y que no atienden a las órdenes de los agentes, en el sentido de que depongan su actitud agresiva. "Afortunadamente, ayer, al igual que en otras ocasiones, se consiguió reducir al individuo, pero desgraciadamente estos profesionales, a los que deseamos pronta recuperación, tuvieron que resultar heridos".

Las pistolas táser han demostrado que son herramientas útiles para el trabajo policial en situaciones como las vividas en el día de ayer, causando el menor daño posible a la persona que porta el arma blanca. "Estas pistolas evitan que los policías tengamos que hacer uso de las armas de fuego reglamentarias en casos extremos y que, tanto los policías intervinientes como terceras personas, sufran heridas; incluso, que la persona que porta el arma blanca pueda autolesionarse".