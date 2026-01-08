¿Cuándo volverá la lluvia a Sevilla?

La primera semana de 2026 ha estado marcada por unas temperaturas más bajas de lo normal en Andalucía. De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este jueves 8 de enero se ha producido una significativa subida de las mínimas, pasando de los 0ºC a los 6ºC en la ciudad de Sevilla. Así lo asegura el organismo a través de sus redes sociales, pero cabe preguntarse cuándo volverá la lluvia a la provincia.

Por el momento, nos encontramos ante unas jornadas todavía frías, aunque caracterizadas por la estabilidad atmosférica. No se esperan precipitaciones para las próximas horas, mientras se mantiene la posibilidad de heladas débiles en la Sierra Norte. Localidades como Alanís (2ºC - 11ºC) o Cazalla de la Sierra (1ºC - 12ºC) muestran algunos de los valores térmicos más bajos que, hace solo unos días, se situaban bajo cero.

¿Lloverá este fin de semana?

En cuanto a las precipitaciones, la Aemet informa de que el viernes 9 de enero no se descartan algunas "débiles y ocasionales"; especialmente, durante las primeras horas del día. En cualquier caso, hablamos de probabilidades bajas: 5% - 15% en la capital hispalense y un poco más altas en áreas del norte, como Alanís o Guadalcanal (20% - 25%).

Los cielos tenderán a despejarse por la tarde, acompañados de unas temperaturas en aumento. Sevilla rozará entonces lo 18ºC de máxima, con mínimas de 8ºC; panorama similar al de Lebrija (6ºC - 17ºC) o Morón de la Frontera.

El fin de semana se verá envuelto de nuevo en la estabilidad atmosférica, sin apenas lluvias y con valores térmicos que pueden descender de nuevo localmente. El sábado 10 de enero no sedescartan "brumas y bancos de niebla matinales", así como "nubes altas el resto del día". Por su parte, el domingo 11 se convierte en una jornada de transición, con una mayor probabilidad en determinadas localidades, como Guadalcanal (25%).

¿Cuándo vuelve la lluvia a Sevilla?

Será a partir del próximo lunes 12 de enero cuando las probabilidades vuelvan a ir en aumento, provocando lluvias generalizadas los días siguientes. En concreto, se espera entre un 40% y un 50% en localidades del noroeste de la provincia, como Sevilla, Tomares, Espartinas, Guadalcanal o Cazalla de la Sierra. En el sur (Lebrija, Isla Mayor o Utrera) oscilarán en torno al 25% - 30%; y, en áreas del este como Écija, serán del 25%.

Según las previsiones, el martes 13 de enero se intensifican las precipitaciones, con una probabilidad del 90% - 100% en la mayoría de los municipios sevillano. Este valor será ligeramente más bajo en zonas del este: 80% en Osuna, Écija o Estepa.

Las temperaturas se mantendrán estables hasta entonces, siendo propias de esta época del año. En términos generales, la Aemet prevé "una intensa circulación atlántica". Según informa, "llegará al noroeste del país un frente que dejará cielos muy nubisos o cubiertos a partir del 12 de enero". En el caso de Andalucía, las previsiones apuntan a un descenso en la probabilida de lluvia para el miércoles 14, aunque la distancia en el tiempo hace que las predicciones puedan variar. Por ello, conviene prestar atención a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones oportunas, especialmente, antes de realizar desplazamientos.