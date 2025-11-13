El Defensor del Pueblo quiere "evitar que haya más sangre" con su informe del caso de Sandra Peña

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha dejado claro este jueves que, una vez que finalice su investigación acerca del caso de Sandra Peña --la menor de 14 años que se suicidó tras, presuntamente, ser víctima de acoso escolar--, las conclusiones estarán encaminadas a "evitar que haya más sangre". "No doy un informe sancionador: ni soy Fiscalía ni la Consejería".

Así lo ha expresado cuestionado al respecto durante el acto de inauguración de la jornada 'Construyendo bienestar: La infancia en el centro de las políticas de vivienda y empleo', en el que ha intervenido junto al director de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca. "Tengo que ver qué ha ocurrido, qué ha fallado y qué no debe fallar, por qué no se han hecho los protocolos...", ha añadido Maeztu.

El Defensor ha remarcado que se ha reunido en ese sentido con la familia y que ha estado dos veces en el colegio para mantener encuentros con el director del centro, la tutora y la orientadora de la menor. "Con toda esa información digo qué ha fallado y qué no, la necesidad de que se entrenen tres o cuatro veces al año los protocolos". De este modo, "si pasa esto en los recreos, tiene que haber una disposición de profesores, y sobre todo, detectar y prever que es una niña que empieza a tener unos determinados indicios: creo que eso hay que detectarlo pronto".

Maeztu ha insistido que su labor, "con independencia de las consecuencias a nivel penal o académico", es comunicar a la Consejería "esto, creo, podríamos evitarlo, teniendo en cuenta que no vaya a repetirse de esta manera. Quiero que no haya más Sandra y que los protocolos funcionen y se entrenen, como en el fútbol, porque si no, al equipo le meten siete goles".

Por último, Maeztu ha afirmado que, tal como se comprometió con el colegio, "un acoso no se hace con otro acoso". En este sentido, "parte de las redes sociales han declarado, digamos, que ese colegio es maldito, han dado sentencias, y ahora 700 niños no pueden ir al centro". Daré los consejos necesarios, informaré a la Consejería a efecto de medidas para evitarlo, independientemente de las disciplinarias y de las penales que eso ya no me corresponde a mí". Un informe, en todo caso, que no será público para proteger así a la infancia, ha concluido Maeztu.