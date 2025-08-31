Denuncian la desaparición de una menor en las Tres Mil Viviendas

Una mujer ha denunciado ante la Policía Nacional la desaparición de su hija, de 16 años, ocurrida el pasado jueves en las Tres Mil Viviendas. La madre cree que la menor ha podido ser secuestrada por su ex novio, mayor de edad. La Policía Nacional mantiene una investigación abierta por estos hechos, sin que por el momento se haya podido averiguar el paradero de la chica. Fuentes policiales admitieron que la chica está siendo buscada, pues se trata de una menor de edad, pero en estos momentos no descartan que haya podido tratarse de una desaparición voluntaria.

La familia de la menor, en cambio, sostiene que la chica fue llevada a la fuerza. Prueba de ello es que en el lugar en el que desapareció se halló su teléfono móvil y una pulsera. En el móvil, descubrieron una conversación reciente con el ex novio, a través de un chat de Instagram, en el que éste la insultaba reiteradamente y ella le decía que no iba a verla "ni en los tebeos". También se encontró una pulsera de la menor, mientras que varios vecinos de la zona aseguraron a la madre que habían visto a la joven en una furgoneta de color gris.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 28 de agosto en la calle La Eneida. La menor reside en Lora del Río y acudió con su madre a visitar a unos familiares en las Tres Mil Viviendas. La madre se paró a hablar con dos vecinas mientras que su hija se acercó a un quiosco en la calle La Eneida, según consta en la denuncia presentada por la progenitora en la comisaría de la Policía Nacional en el distrito Sur.

Pasados unos minutos, la mujer fue al quiosco y vio que su hija no estaba. En la puerta de atrás, se encontró tirados en el suelo el móvil de la chica y una pulsera que ésta llevaba. En ese momento se puso muy nerviosa y gritó el nombre de su hija. Acudieron varios vecinos, que le manifestaron que a su hija la "habían montado por la fuerza" en una furgoneta de color gris y que había sido "un varón de piel morena con una camiseta negra".

Ella sostiene que el responsable de esta desaparición es el ex novio de la hija (en la denuncia figura como novio), con el que mantuvo una relación hasta hace aproximadamente un año. En su denuncia, la mujer insiste en que no ha dado consentimiento para que su hija se vaya con este joven, del que sabe que es vecino de Sanlúcar la Mayor. El ex novio es mayor de edad y la madre sospecha que ha podido ser ayudado por sus padres.

La mujer aportó también una descripción de su hija, que tiene 16 años y mide entre 168 y 175 centímetros, pesa entre 45 y 50 kilos, calza un 39 europeo y vestía en el momento de su desaparición un chándal de color morado con un dibujo de Mickey en el pecho. La Policía mantiene abierta una investigación sobre los hechos para tratar de localizar a la menor cuanto antes.