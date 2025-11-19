Denuncian la poda severa de árboles en el recinto de Sevilla TechPark de la isla de la Cartuja

La poda severa de árboles en la isla de la Cartuja a cargo de la Entidad de Conservación de Sevilla TechPark está acabando con las copas de estos ejemplares. Barbara Cuesta, que trabaja en una empresa de la isla y que es también miembro de la Asociación Valencina Sostenible, ha trasladado a este periódico las quejas por esta actuación de jardinería que se está acometiendo esta semana porque entienden que ocasionará afecciones profundas a los árboles.

Hasta ahora se han realizado estas podas en la calle Pitágoras, en el entorno de la Facultad de Comunicación, y la calle Louis Braille. Está previsto que también se intervenga en todos los olmos del parque.

La dirección de Sevilla TechPark responde que para esta poda se sigue el consejo de los expertos. "La poda ha corrido a cargo de la Entidad de Conservación de Sevilla TechPark y, como cada año, siguiendo indicaciones de expertos", señala a preguntas de este diario.

Otra vista de la poda en la Cartuja, este miércoles / M.G.

Expertos en jardinería consultados indican que "las podas severas en los árboles no tienen sentido salvo que los ejemplares estén muy envejecidos o con ramas muertas y se quiera regenerar una copa nueva".

Desde el Ayuntamiento de Sevilla, Parques y Jardines asegura que los árboles en el parque tecnológico de la Cartuja no son de su competencia y que no van a valorar la poda que se ha realizado. Estas son las directrices para el mantenimiento del arbolado publicadas por el Ayuntamiento de Sevilla.