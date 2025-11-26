Denuncian presuntas irregularidades en la licitación de la nueva sede de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla

Los arquitectos que conforman Estudio Carbajal han remitido una carta formal a la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), Nuria Canivell, manifestando su “sorpresa y preocupación” ante “supuestas irregularidades” detectadas en el proceso de licitación del Servicio de Asistencia Técnica para la Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud de la Nueva Sede de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla (GUMA), Expediente 28/2025. Los arquitectos firmantes, Jose A. Carbajal Navarro, Nicolás Carbajal Ballell y Rodrigo Carbajal Ballell, solicitan el pronunciamiento del COAS al respecto.

La denuncia se basa en la lectura de las actas de la mesa de contratación, celebradas los días 3 y 20 de noviembre, y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) del concurso.

Los denunciantes señalan varias presuntas irregularidades en el desarrollo del procedimiento:

Apertura de sobres sin anuncio público: El PCAP establece en su punto 10.2. A que, al existir criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor (sobre 2), la apertura debe llevarse a cabo en el lugar y día previamente señalado. Los arquitectos sostienen que nunca se señaló el lugar ni la hora de apertura de dicho sobre .

El PCAP establece en su punto 10.2. A que, al existir criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor (sobre 2), la apertura debe llevarse a cabo en el lugar y día previamente señalado. Los arquitectos sostienen que . Fallo en la publicación de puntuaciones: El PCAP exige que la ponderación de la valoración técnica (sobre 2) se haga pública con carácter previo a la apertura del sobre 3 (criterios objetivos y económicos). Sin embargo, esta publicación previa no se habría realizado.

El PCAP exige que la ponderación de la valoración técnica (sobre 2) se haga pública a la apertura del sobre 3 (criterios objetivos y económicos). Sin embargo, esta publicación previa no se habría realizado. Errores y versiones previas en la documentación: Durante la sesión de apertura del Sobre 3, celebrada el 3 de noviembre de 2025, se hizo manifiesto que el informe de valoración del 22 de octubre contenía "diversos errores materiales" . La jefa del servicio de Sostenibilidad e Innovación Urbana explicó, según los denunciantes, que se había incluido una versión previa y no la definitiva del cuadro de puntuación, comprometiéndose a remitir una versión actualizada el 4 de noviembre. Los denunciantes indican que se aportó un nuevo cuadro de valoraciones técnicas en el mismo acto de apertura del sobre económico, lo que incumple el procedimiento y "deja sin ningún tipo de garantía el proceso" .

Durante la sesión de apertura del Sobre 3, celebrada el 3 de noviembre de 2025, se hizo manifiesto que el informe de valoración del 22 de octubre contenía . La jefa del servicio de Sostenibilidad e Innovación Urbana explicó, según los denunciantes, que se había incluido una versión previa y no la definitiva del cuadro de puntuación, comprometiéndose a remitir una versión actualizada el 4 de noviembre. Los denunciantes indican que se aportó un nuevo cuadro de valoraciones técnicas en el mismo acto de apertura del sobre económico, lo que incumple el procedimiento y . Omisión de formalidades legales: Se afirma que se incumplieron las formalidades del artículo 83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). No se anunció la fecha y lugar del acto de apertura del sobre económico, ni se dio oportunidad a los interesados para manifestar dudas o solicitar explicaciones sobre el proceso o comprobar la integridad de los sobres electrónicos.

Los arquitectos también expresan su desconcierto ante la aparición de noticias en prensa el día 4 de noviembre de 2025, un día después de la reunión de la mesa de contratación, que anunciaban que el proyecto presentado por Estudio Carbajal SLP había obtenido la máxima puntuación en la valoración técnica. No obstante, el acta publicada el 6 de noviembre muestra que, al conocerse la oferta económica del equipo Terrados Cepeda y Suarez Corchete SLP, la propuesta de Estudio Carbajal SLP no resultaría vencedora en la licitación.

El escrito señala “serias dudas” sobre la valoración técnica de los proyectos, instando al COAS a solicitar aclaraciones a la Gerencia.

Se destacan inconsistencias en criterios específicos:

Criterio 2 (Integración de espacios libres): Se cuestiona que el proyecto de Terrados Cepeda y Suarez Corchete SLP (4.75/5), que ocupa la misma superficie de las caracolas actuales y presenta una distancia insuficiente entre pabellones para el cuidado de jardines, obtenga mejor puntuación que un proyecto que reduce la huella del edificio y amplía la superficie ajardinada.

Se cuestiona que el proyecto de Terrados Cepeda y Suarez Corchete SLP (4.75/5), que ocupa la misma superficie de las caracolas actuales y presenta una distancia insuficiente entre pabellones para el cuidado de jardines, obtenga mejor puntuación que un proyecto que reduce la huella del edificio y amplía la superficie ajardinada. Criterios 3 y 5 (Soluciones bioclimáticas y mejoras tecnológicas): Ambos equipos, Estudio Carbajal SLP y Terrados Cepeda y Suarez Corchete SLP, obtuvieron la máxima puntuación (5/5) en el Criterio 3 y la misma puntuación (4.75/5) en el Criterio 5. La queja subraya que la propuesta de Estudio Carbajal SLP incorporaba estrategias bioclimáticas avanzadas y tecnologías punteras como falling film, geotermia, cubiertas verdes y protecciones solares exteriores. Se destaca que estas son precisamente las tecnologías promovidas por la propia Gerencia a través de proyectos de investigación financiados con fondos europeos como Cartuja Qunat y Lifewatercool, por lo que su igual valoración con soluciones más sencillas genera dudas.

Ambos equipos, Estudio Carbajal SLP y Terrados Cepeda y Suarez Corchete SLP, obtuvieron la máxima puntuación (5/5) en el Criterio 3 y la misma puntuación (4.75/5) en el Criterio 5. La queja subraya que la propuesta de Estudio Carbajal SLP incorporaba y tecnologías punteras como falling film, geotermia, cubiertas verdes y protecciones solares exteriores. Se destaca que estas son precisamente las tecnologías promovidas por la propia Gerencia a través de proyectos de investigación financiados con fondos europeos como Cartuja Qunat y Lifewatercool, por lo que su igual valoración con soluciones más sencillas genera dudas. Criterio 9 (Menores costes de mantenimiento): A pesar de que el proyecto de Estudio Carbajal SLP fue considerado más compacto (lo que reduce los costes de mantenimiento) y con mayor eficiencia en el mantenimiento exterior, la diferencia de puntuación fue solo de 0.25 puntos (5/5 frente a 4.75/5). Además, se señala que el acta del 3 de noviembre omite las páginas correspondientes a las valoraciones de este criterio para varios equipos, incluidos los mencionados, aunque las puntuaciones aparecen en el cuadro resumen.

Los arquitectos concluyen reiterando que su propuesta contempla una menor ocupación de suelo, mayor zona verde, mejor capacidad de crecimiento futuro de la GUMA, menor superficie de envolvente, y la permanencia de infraestructuras clave como el CPD y los centros de transformación, aspectos que estiman no se han reflejado adecuadamente en las valoraciones.