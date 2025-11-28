La depresión como "síntoma invisible" que puede alterar la evolución del cáncer

La Cátedra de Divulgación Oncológica de la Fundación RAMSE, de la Real Academia de Medicina de Sevilla, reunió ayer a especialistas, estudiantes y profesionales de la salud en una nueva sesión del ciclo Estilo de Vida y Cáncer, donde el profesor Benedicto Crespo-Facorro, catedrático de Psiquiatría y académico de la Real Academia Nacional de Medicina de España, protagonizó una conferencia que no dejó indiferente a nadie.

Bajo el título Inflamación, cáncer y depresión: puentes entre neurobiología y oncología, el psiquiatra desgranó una relación tan silenciosa como decisiva: la que une al cáncer con las alteraciones emocionales.

Desde el arranque de su intervención, moderada por el doctor Juan Antonio Virizuela, Crespo-Facorro destacó que la depresión no es sólo una reacción emocional frecuente tras el diagnóstico oncológico, sino "un trastorno clínico que comparte mecanismos inflamatorios y biológicos con la enfermedad tumoral". "La depresión influye en el pronóstico, en la evolución y en la respuesta al tratamiento del cáncer", explicó, mientras proyectaba estudios que demostraban ese vínculo. A la vez, recordó que la propia actividad tumoral puede afectar al sistema nervioso central, incrementando la aparición de síntomas afectivos.

El catedrático subrayó que esta interacción sigue siendo un fenómeno poco visible en la práctica clínica, pese a su relevancia. Y defendió que identificar estos cuadros de forma temprana resulta crucial no sólo para mejorar la calidad de vida de los pacientes, sino también por el posible impacto de los tratamientos antidepresivos, algunos con propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras, en la propia evolución del cáncer.

La mirada del experto se amplió también hacia el entorno del paciente. "Los cuidadores y familiares presentan alteraciones emocionales que a menudo pasamos por alto", apuntó, insistiendo en la necesidad de incluirlos en la evaluación y el acompañamiento psicológico, dado el peso que tienen en el proceso oncológico.

La conferencia se inscribió en el programa de actividades de la Cátedra de Divulgación Oncológica, impulsada por la Fundación RAMSE en 2023 para acercar a la sociedad el conocimiento científico sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, así como para fortalecer la colaboración con asociaciones de pacientes. La jornada concluyó con un turno de preguntas en el que los asistentes coincidieron en la urgencia de integrar la salud mental en el abordaje multidisciplinar del cáncer.