Desactivado el aviso amarillo por tormentas en la campiña de Sevilla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado para este domingo, 30 de noviembre, el aviso de nivel amarillo en la campiña sevillana por lluvias y tormentas, pero mantiene los correspondientes a la provincia de Cádiz.

Según ha informado la Aemet en su página web, los avisos por precipitaciones en la provincia gaditana estarán en vigor hasta las 20:00 de la jornada del domingo en las comarcas de Grazalema y Estrecho, además de en el litoral y en la campiña gaditana, donde se podrían acumular hasta quince litros por metro cuadrado en una hora. Asimismo, ha advertido en su portal web que "las tormentas pueden ir localmente acompañadas de granizo pequeño".

Por otro lado, para esta jornada se esperan cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas, que se irán extendiendo de oeste a este durante el día, y con probabilidad de chubascos localmente fuertes en Cádiz y Sevilla, que pueden ir acompañados de tormentas y granizo pequeño. Además, a lo largo de la tarde se abrirán claros, quedando en la vertiente atlántica los cielos poco nubosos al final del día y con una cota de nieve en torno a 1700-1900 metros.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se encuentran en descenso en las sierras, donde se esperan heladas débiles, y en ascenso en el resto. En cambio, las máximas se encuentran sin cambios en el litoral y en descenso en el interior, siendo "localmente notable" en el tercio oriental. En concreto, las mínimas se producirán al final del día en la vertiente atlántica.

Finalmente, la Aemet ha señalado que los vientos serán de flojos a moderados de Poniente en el litoral mediterráneo, girando a Levante al final del día, y en el resto los vientos serán flojos variables, "aumentando a moderados de componente norte".