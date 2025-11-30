Protección Civil habría "recibido presiones" para regular el tráfico ante la falta de Policía Local

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España - Andalucía - Sevilla (SPPME - A Sevilla) ha emitido un comunicado urgente informando sobre un conflicto de funciones dentro de la jefatura de Policía Local de Sevilla. Miembros de Protección Civil se habrían negado rotundamente a realizar tareas de cortes de tráfico sin la presencia de la Policía Local, después de que la Jefatura de Policía Local, a través de varios mandos, intentara imponerles dichas funciones.

Según el comunicado de la Sección Sindical del SPPME, los miembros de Protección Civil manifestaron su negativa a llevar a cabo funciones que no les competen. Subrayan que sus responsabilidades se limitan estrictamente a lo que marca la ley, que es auxiliar a la Policía Local. El sindicato agradeció públicamente a los miembros de Protección Civil por su postura, ya que consideran que su negativa ha impedido la comisión de "otra ilegalidad".

El SPPME vincula la situación directamente con el alcalde, José Luis Sanz, atribuyéndole ya "unas cuantas ilegalidades". El sindicato trae a colación el hecho de que el propio alcalde había manifestado recientemente que "nadie está por encima de la ley".

Como desarrollo de este conflicto, los miembros de Protección Civil habrían informado al sindicato que el alcalde supuestamente tiene la intención de contratar seguridad privada para llevar a cabo los cortes de tráfico. El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España considera este posible movimiento como "otra denuncia más".