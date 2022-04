Empiezan los desajustes de oferta y demanda de plazas en los colegios de Sevilla

Un clásico de estas fechas. Acabado el plazo de presentación de solicitud de plazas en los colegios públicos y concertados de Sevilla (finalizó el pasado 31 de marzo), surgen los problemas de ajuste entre la oferta presentada y la demanda recibida. Aunque bien es cierto que dicha falta de concordancia se ha atenuado los últimos años a raíz de la caída de la natalidad, aún hay ciertos centros educativos que reclaman más unidades para responder a las peticiones de las familias.

Así ha ocurrido en el CEIP José María del Campo, en Triana, que vuelve a ser protagonista de esta situación. Ya el año pasado la asociación de padres del colegio (AMPA) lamentó que, en pleno proceso de escolarización, se les eliminara una unidad (aula) de Infantil de tres años, por lo que el centro se quedaba con una sola línea, esto es, 25 plazas por curso.

La justificación dada por la Delegación territorial de Educación para dicha reducción era la bajada en la demanda. Este año, según alerta el AMPA, la situación es bien distinta, pues del 1 al 31 de marzo se han recibido 42 solicitudes para esos 25 puestos, por lo que 17 familias no podrán escolarizar a sus hijos en el José María del Campo, el cual han elegido como primera opción.

"De mantenerse la planificación de la oferta inicial, el colegio contará con una sola clase de Infantil de tres años, con una ratio de 25, el máximo permitido por la normativa, mientras que 17 niños tendrán que matricularse en otros centros, sin respetarse la elección de sus familias", refiere el AMPA.

Peligra el programa bilingüe

Los padres recuerdan que hace un año el departamento que dirige María José Eslava suprimió la clase de Infantil de tres años, que era, además, bilingüe en inglés. Esta eliminación obligó a los alumnos a matricularse en la única aula que ha quedado, que es bilingüe en francés.

Un año después, la demanda supera la oferta y, pese a que el centro ya ha alertado de esta insuficiencia, Educación, por ahora, no ha dado respuesta. La vicepresidenta del AMPA, Olga Navarro, expresa que "si el año pasado el número de solicitudes llevó al cierre de una clase en mayo, sin ni siquiera esperar a que acabara el periodo de escolarización en septiembre ni las reubicaciones ni las solicitudes extemporáneas, no entendemos que este curso la Administración no atienda la petición de las 42 familias que han elegido nuestro colegio".

A ello añade que el José María del Campo sólo tiene la oferta educativa de bilingüe en francés y que las familias solicitantes lo han escogido por tal característica. "La Junta tiene que responder a esa demanda y abrir una segunda unidad que situaría la ratio de Infantil de tres años [número de alumnos por aula] en 21, la media de la que tanto habla la Consejería de Educación", reivindica Navarro.

El AMPA recuerda que el centro ha sido clasificado como el mejor colegio público de Andalucía y el tercero de toda España. "Es de los pocos en la comunidad autónoma con un proyecto plurilingüe en francés e inglés, el cual peligra desde la supresión, el año pasado, de la clase de Educación Infantil de tres años", refieren los padres, que inciden en que el colegio cuenta con "numerosos programas pioneros" en Sevilla y Andalucía.