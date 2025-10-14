Desmantelan en las Tres Mil Viviendas un club en el que se consumían drogas y se jugaba a las tragaperras

La Policía Nacional ha detenido a tres personas y con ellas desarticulado un punto de droga muy activo en la barriada de las tres Mil Viviendas. Además, los agentes se han incautado de diversas cantidades de sustancias estupefacientes, en concreto cocaína y hachís, así como dinero en efectivo. En el registro, los policísa localizaron un inmueble que contaba con varias habitaciones que funcionaban como fumadero, donde se consumía la droga y que incluso contaba con máquinas tragaperras ilegales.

Según informó la Policía este martes en una nota de prensa, la operación Murillo comenzó por informaciones propias con las que contaban los agentes dedicados a investigar este tipo de delitos. Las diferentes pesquisas guiaron a la Policía Nacional hasta una zona de las Tres Mil Viviendas, conocida como los Amarillos, donde al parecer en uno de los inmuebles se podría estar comercializando con sustancias estupefacientes a consumidores finales.

Una vez fue localizado y ubicado dicho inmueble, los agentes comprobaron que, efectivamente, se trataba de un punto ilegal de venta de sustancias estupefacientes. Durante la entrada y registro que se llevó a cabo en el domicilio del principal investigado, los policías detuvieron a las tres personas responsables de la venta ilícita de drogas, incautando también diversas cantidades de cocaína y hachis, junto a 3.000 euros en efectivo.

Los agentes comprobaron durante la entrada que el inmueble en cuestión, además de servir como punto de venta ilegal de sustancias estupefacientes, servía como una especie de club, donde los clientes además de consumir las dosis que compraban a los ahora detenidos, se divertían jugando con unas máquinas tragaperras, carentes de la licencia administrativa correspondiente y cuya procedencia ilícita se encuentra actualmente bajo investigación.

La Policía Nacional recordó que trabaja para detectar, identificar y detener a personas dedicadas al tráfico de drogas a pequeña y media escala. La ciudadanía también puede colaborar para erradicar estos puntos de pequeño tráfico de droga denunciándolo a través del correo electrónico antidroga@policia.es, o a través de la página web oficial www.policia.es donde existe un apartado específico al efecto.