Detenido un empleado de una empresa de alumbrado público de Sevilla por un sabotaje durante una huelga

La Policía Nacional ha detenido a un empleado de la empresa Acisa, que se encarga del control y mantenimiento del alumbrado público, por un presunto sabotaje durante una huelga. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de noviembre, cuando se produjo un apagón casi generalizado en la zona norte de Sevilla. El sospechoso inutilizó temporalmente la luminaria pública y puso en "grave peligro la normalidad de la ciudad, al dejarla intencionadamente a oscuras", según informó este martes la Policía en una nota de prensa.

El detenido dañó la infraestructura municipal esencial del alumbrado público, añade el comunicado de la Policía. Tanto la empresa como la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla comprobaron de inmediato que se trataba de un sabotaje, pues habían sido dañados hasta 31 centros de mando. Tras recibirse denuncias de ambas entidades, el caso recayó en la Brigada Provincial de Información de la capital andaluza, concretamente en el grupo que se encarga de investigar todo lo relacionado con conflictos laborales.

Tras dos meses de una ardua investigación, los agentes de esta unidad consiguieron identificar, localizar y detener al presunto autor de los hechos, del que se sabe que participó de forma directa en el sabotaje de los cuadros de luz junto con otras personas. Los investigadores han podido constatar que los sabotajes se produjeron a primera hora del día 23 de noviembre, aprovechando el natural apagado del alumbrado público. Los ciudadanos y los responsables de la empresa y Urbanismo no se percataron de ello hasta el anochecer, debido a que las farolas, lámparas y demás luminarias de la vía pública no se activaron.

El sospechoso ocultó su rostro para evitar ser identificado y pasar desapercibido, pero utilizó el uniforme de trabajo aunque estaba fuera de su jornada laboral. Así pudo manipular los centros de control de mando y recorrer varias calles y avenidas saboteando cuadros de luz. Dejó así intencionadamente a oscuras buena parte de la zona norte de la ciudad. También causó daños de consideración en las instalaciones eléctricas. Los destrozos están valorados en más de 26.000 euros.

El arrestado pasó a disposición judicial, en el seno de una operación que continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. La detención de este trabajador se enmarca dentro de la huelga que celebraron los empleados de Acisa durante varios días el pasado mes de noviembre, para presionar así más a la empresa.