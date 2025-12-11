Detenido por incendiar una casa de Coria del Río y herir a seis personas

La Policía Nacional ha informado este jueves de que ha detenido al presunto autor de un incendio en el interior de una vivienda de Coria del Río que dejó seis personas heridas y que requirió una intervención de alto riesgo por parte de vecinos, agentes de la Policía Nacional y Policía Local. No obstante, tal y como ha enmarcado el Cuerpo, tras ser puesto a disposición del juzgado competente, se ha decretado su puesta en libertad.

En una nota, la Policía Nacional ha apostillado que entre las víctimas se encontraban una mujer y una niña de cinco años, que quedaron atrapadas en una habitación mientras las llamas avanzaban rápidamente. En este contexto, la acción conjunta de agentes y vecinos logró forzar una ventana desde el exterior y evacuar a ambas "en un entorno de gran peligrosidad".

La identificación del sospechoso comenzó durante las primeras investigaciones policiales, que reunieron "indicios relevantes" sobre su implicación. Posteriormente se desarrolló una investigación que culminó con la identificación, localización y detención del presunto autor pocas horas después del suceso.

La Policía Nacional ha agradecido la colaboración ciudadana y la "rápida actuación de todos los servicios implicados, elementos claves para evitar consecuencias aún más graves y para lograr el esclarecimiento de los hechos en un tiempo mínimo".