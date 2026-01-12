Detenido en Sevilla por apropiarse de la pensión de una persona discapacitada
La víctima perdió un sobre con el dinero en San Juan de Aznalfarache
Un hombre ha sido detenido en Sevilla como presunto autor de un delito de apropiación indebida tras apoderarse de un sobre que contenía el dinero correspondiente a la pensión de una persona con discapacidad, que se desplaza en silla de ruedas.
Los hechos tuvieron lugar cuando los agentes tuvieron conocimiento de una denuncia por la pérdida de un sobre con dinero mientras su propietario se encontraba en un establecimiento de hostelería de San Juan de Aznalfarache.
La víctima había extraviado el sobre de manera accidental sin percatarse en ese momento de lo sucedido, ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado.
Tras tener conocimiento de lo ocurrido, los agentes iniciaron diversas gestiones de investigación que permitieron identificar al presunto autor de los hechos.
Una vez activado el correspondiente dispositivo policial, los agentes procedieron a su localización y detención.
Como resultado de la actuación policial, se logró la recuperación íntegra del dinero, que fue posteriormente devuelto a su legítimo propietario.
