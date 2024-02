Diez bebés están hospitalizados en Sevilla con bronquiolitis

Padres de bebés recién nacidos en hospitales y clínicas privadas han canalizado a través del presidente del Grupo IHP Pediatría y del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, sus críticas a la situación de "discriminación" que aseguran están sufriendo sus bebés en cuanto a la vacunación contra la bronquiolitis, incluida por primera vez este año en el calendario andaluz para todos los bebés sanos menores de seis meses, respecto a los menores que nacen en los hospitales públicos. Carmona critica que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "no suministra" las vacunas contra el virus respiratorio sincitial (VRS), que es el principal causante de la bronquiolitis, a estos centros por lo que -asegura- "los recién nacidos son derivados a la sanidad pública para recibirla".

La vacuna de la bronquiolitis se conoce con ese nombre pero en realidad no lo es. Una vacuna implica que el cuerpo fabrica las defensas. En este caso, se trata de un anticuerpo monoclonal, que es cuando en el pinchazo se reciben las defensas ya fabricadas en laboratorio, con lo cual, cuánto antes se ponga antes empieza a realizar su efecto preventivo, y de ahí que esté indicada su inoculación en el mismo momento del nacimiento en el mismo hospital.

"No hay derecho a que esta vacuna sí se esté poniendo a los bebés que nacen en un hospital público y a los que nacen en uno privado se les derive a su centro de salud que, con lo que cuesta coger una cita, es un riesgo porque es un tiempo en el que ese bebé está en contacto con otras personas que pueden estar contagiadas y tiene que ir a un centro donde lo que hay son enfermos. Hay casos en los que con más de dos meses no han podido recibir la vacuna y esto es una situación totalmente increíble de la que llevo advirtiendo desde el pasado mes de enero, personalmente, a la consejera de Salud, Catalina García, y la gerente del SAS, Valle García, porque es un riesgo tremendo que no puede seguir", dice Carmona, que indica que, incluso, se lo ha comentado al alcalde de Sevilla en un acto reciente, José Luis Sanz, "en busca de una reacción". "En otros comunidades se está poniendo en todos los hospitales que atienden partos, públicos y privados. El recién nacido sale con su vacuna apuesta y que aquí se tenga que ir a su centro de salud no tiene lógica", apostilla.

Como consecuencia, aunque esta circunstancia no es directamente vinculante porque se pueden dar otros factores, Carmona critica que "al menos una decena de bebés" estén hospitalizados en estos momentos en Sevilla a causa de esta enfermedad. "Es algo evitable porque hay un medicamento para poner coto a ese riesgo y a las secuelas que la enfermedad puede dejar en ellos, pero para ello las cosas se tienen que hacer bien y en los hospitales privados que atienden partos se tiene que poner también esta vacuna. Todo lo que no sea así es una falta de equidad intolerable", insiste Carmona.

Desde el SAS, las fuentes consultadas por este medio aseguran que la accesibilidad a la inmunización de todos los menores con aseguramiento público o mutualistas, y nazcan en la sanidad pública o en la privada, "está garantizada en tiempo y forma". La Administración andaluza reconoce que en la provincia de Sevilla son diez los bebés hospitalizados por esta enfermedad en estos momentos, pero pone en valor el porcentaje de vacunación de la población diana, que en el caso de Sevilla es del es del 92,4%. Igualmente recalcan que, "gracias a esta campaña contra el VRS, se ha disminuido un 78% el número de hospitalizados en toda Andalucía", pasando en un año de los 60 bebés que había ingresados por bronquiolitis en el mismo periodo de 2023 a los 27 actuales, de los que cuatro están en la UCI, 23 tienen menos de un año de vida y nueve no estaban vacunados.

"Desde el SAS lanzamos un mensaje tranquilizador a la ciudadanía, especialmente a las madres y padres de lactantes, y ponemos en valor que ya han sido inmunizados más de 48.676 bebés, que supone que cerca del 94% de los menores indicados para esta inmunización ya la han recibido", afirman desde la Administración sanitaria andaluza.