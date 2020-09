Las discotecas quedan exentas del pago de veladores sino reabren como cafetería

Las discotecas y salas de fiesta estarán exentos del pago de las mesas y sillas de sus terrazas si deciden no reabrir como bares. El gobierno socialista tiene previsto comunicar en los próximos días a los establecimientos afectados por la orden de cierre de actividad de la Junta de Andalucía (ahora mismo es principalmente el ocio nocturno) que aquellos que no quieran o puedan cambiar su actividad a otra como cafetería, quedan exentos del pago de la tasa de veladores por parte de la Gerencia de Urbanismo.

Esto se traduce en que el equipo de Juan Espadas va a aplicar el mismo criterio que en el Estado de Alarma: los negocios que no puedan abrir por decreto autonómico vinculado con la pandemia del coronavirus no pagarán tasa de veladores. Los técnicos apunta que este modelo se mantendrá de aquí en adelante para aquellos establecimientos que no puedan desarrollar actividad. Esta era una de las peticiones solicitadas por la Asociación de Hostelería de Sevilla y provincia.

Desde el gobierno socialista señalan que se está trabajando en paralelo en más medidas de apoyo al sector de la hostelería que serán anunciadas en las próximas semanas. Esta exención se produce unos días después de que el Ayuntamiento autorizase que las salas de fiesta y los locales de ocio nocturno puedan funcionar como cafeterías mientras dure la pandemia. De este modo, muchos de estos establecimientos podrán abrir sus puertas de nuevo al público y obtener unos ingresos que ahora mismo son vitales para hacer frente a los muchos gastos que tienen, fundamentalmente el alquiler.

El Ayuntamiento trabaja en más ayudas para contentar al sector de la hostelería

El objetivo municipal es “seguir dando soluciones a un sector muy afectado por la crisis”, según abundaron. En una reunión mantenida el pasado martes con el sector se profundizó en algunas de las medidas que se pondrán en marcha para que puedan hacer frente a la pandemia en las mejores condiciones posibles. En el caso de la reconversión de las licencias de salas de fiesta a cafeterías, el Ayuntamiento establecerá un procedimiento que deben cumplir los establecimientos interesados para llevar a cabo el cambio de uso. Estos mecanismos se pondrán sobre la mesa en la reunión de hoy.

En cuanto a las otras peticiones hechas al Ayuntamiento, fuentes municipales explicaron que están siendo estudiadas y que alguna podría ser atendida.La Asociación de Hostelería informó el jueves pasado que se va a concentrar mañana en la Plaza Nueva para protestar por la situación del sector y reclamar soluciones. En esa manifestación pacífica y reivindicativa se leerá un manifiesto dirigido al Gobierno, la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla, en el que van a pedir algunas medidas urgentes debido la situación en la que están algunos sectores, como los caterings o el ocio nocturno.