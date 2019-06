“Marcha fúnebre con ventanas abiertas a la esperanza. La posibilidad de la vida tras la muerte ha dejado de ser un dogma de fe; se ha convertido en una realidad cada vez más frecuente”. El pianista Luis Núñez describe con estas palabras su Marcha para el Donante, que esta tarde estrena una orquesta integrada por 45 estudiantes de música del Conservatorio Francisco Guerrero. Acordes en memoria de los donantes en el hall del Hospital Virgen del Rocío, antesala del día dedicado a personas anónimas, y a sus familias, que ceden sus órganos al fallecer, en un acto que brinda una oportunidad a enfermos terminales.

“Los estudiantes del conservatorio, con edades entre los 12 y los 15 años, se han implicado en la marcha, más allá de las aulas, más allá de del curso académico”, explica Luis Núñez. Su composición, con los arreglos para la orquesta de cuerda a cargo del profesor José Alberto Morales, es mucho más que música.

Las donaciones han permitido 125 trasplantes Las donaciones de órganos y tejidos han permitido, en lo que va de año, 125 trasplantes en el Hospital Virgen del Rocío: 86 de riñón, 3 infantiles, 31 de hígado y 8 de corazón, según datos facilitados por la Consejería de Salud. La solidaridad y generosidad de la población andaluza y la actividad realizada en los hospitales públicos ha permitido que haya menos pacientes que aguarden un órgano en Andalucía. La lista de espera para trasplante de órganos se ha visto reducida en un 3,5 % en los cinco primeros meses de 2019, pasando de un total de 531 pacientes (a 31 de diciembre de 2018) a 513 pacientes (a 31 de mayo de 2019) de forma global para todos los órganos.

Además de la técnica, “los alumnos expresan las emociones. Para ello Luis Núñez ha participado en casi todos los ensayos para transmitirles el sentido de la composición”, añade el profesor. Es música contemporánea dedicada al donante de órganos y tejidos compuesta por un pianista que ha vivido en primera persona un trasplante de hígado.

A la edad de 35 años, hace una década, la vida de Luis Núñez dio un giro de 180 grados. Un severo problema de salud desencadenó una situación terminal. Su hígado dejó de funcionar y Luis Núñez permaneció durante largas temporadas ingresado en el hospital.

“En 2008 era un pianista que participaba en cada concierto, en cada acto en la casa de cultura en la ciudad en la que residía, Granada, donde obtuve mi plaza. Era narcisista y llevaba una vida estéril hasta que me operé. Desde el trasplante cambiaron mis prioridades, comencé a centrarme en lo que de verdad importa. Pero todo evolucionó muy lento, al principio no me atrevía a hacer planes a medio o largo plazo, hasta que me matriculé en Psicología hace cinco años; y tuve a mi hija, Marina, hace un año”, recuerda.

El pianista sevillano recuerda perfectamente el momento en que recibió la llamada del hospital con el anuncio de que había donante. Era la madrugada de la Semana Santa de 2008. “A través de un canal de televisión local me encontraba viendo cerca de la Catedral a Jesús del Gran Poder, cuando mi madre me llamó y me dijo: Ya hay donante”.

Tras años de superación de temores y miedos, Núñez mantiene muy presente al donante que le dio una nueva oportunidad. A través de la música, su marcha está dedicada a la persona que le cedió un hígado tras fallecer, y a su familia. Música en memoria de héroes anónimos, los donantes de órganos y tejidos.

Durante toda la jornada de mañana, 5 de junio, se desarrollarán distintas actividades como una mesa informativa en el Hospital General; y una ofrenda floral en el monumento dedicado al donante, punto de encuentros de asociaciones de trasplantados, entre otros actos programados.