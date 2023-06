La dura resaca de Antonio Muñoz

“Sabíamos que había que poner una muralla infranqueable para los tsunamis nacionales, pero al final la muralla que nosotros habíamos levantado se ha revelado insuficiente y el tsunami que ha arrasado en todas y cada una de las comunidades de España nos ha arrasado también a nosotros”. Este análisis de los resultados de las elecciones del pasado domingo que hizo Javier Lambán, candidato del PSOE a revalidar la Presidencia de Aragón, pocos minutos después de conocerse la debacle socialista es compartido al cien por cien por el equipo de Antonio Muñoz. Y van más allá: “En el fondo, el golpe real era peor. Lo hemos parado”.

La derrota en las urnas ha dejado una dura resaca, y más cuando el ahora alcalde en funciones era uno de los más optimistas dentro del gobierno socialista. La agenda de la semana quedó reducida a dos citas irrechazables: la gala de la entrega de las medallas de Sevilla en el Día de San Fernando y la final de la Europa League del Sevilla Fútbol Club en Budapest, con la posterior celebración de la séptima Copa en la Casa Consistorial. Tres buenos ratos para olvidar las penas. Muñoz sigue encajando el mal resultado que lo ha dejado sin seguir siendo alcalde. A ratos aparecen sensaciones raras. Es lo que tiene el duelo. En unas horas decidirá su futuro.

En los paseos que se ha dado estos días por la ciudad, e incluso por Budapest, ha recibido el cariño de multitud de sevillanos que no salían de su asombro. Todos han coincidido en lo mismo: “¿Qué ha pasado? Estábamos contigo, no me lo esperaba”. Fueron muchos los que le pararon para hacerse una foto cuando iba camino del Palacio de Congresos y Exposiciones la mañana de las medallas de la ciudad.

Los asesores más cercanos a Muñoz argumentan que, a nivel local, no recibieron en ningún momento pulsos de cambio en los distintos barrios de la ciudad. Y viendo lo que ha pasado en todo el país, aseguran que las sensaciones son que hubo un giro durante la campaña electoral, lo que provocó que el debate nacional desequilibrará la balanza. “No hay más”, sostienen dentro de su equipo antes de apuntar que todas las encuestas les daba siempre algo mejor que los populares. “Los intentos para que sólo se hablará de Sevilla han sido en balde”.

Insisten en que el vuelco que se ha producido pese a la buena valoración de Muñoz en las encuestas y una gestión que, pudiendo tener deficiencias, no estaba penalizada. “La limpieza no condiciona el voto”. Reiteran que la clave ha sido la movilización a última hora del voto de castigo contra Pedro Sánchez debido la ley del sólo sí es sí y la compra de votos, entre otros casos. “La última semana ha sido demoledora”. Durante la jornada electoral, llamó la atención el alto número de personas que buscaban la papeleta del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, debido a la confusión de algunos electores sobre lo que se estaba votado. Los socialistas han gobernado Sevilla muchas veces con el número de votos logrado en las urnas, 111.000.

Desde el PSOE de Sevilla apuntan como claves que han pesado en el resultado de la capital hispalense a que “el PP ha conseguido intoxicar y contaminar las elecciones con un debate nacional”, al “desorden a nuestra izquierda, que nos ha perjudicado” y a que el voto de Cs de las últimas municipales, las de 2019, se ha ido en su inmensa mayoría a los populares. Sobre los motivos por los que estas claves no han pesado, por ejemplo, en los resultados obtenidos en La Rinconada y Dos Hermanas, donde el partido ha ganado por mayoría absoluta, los socialistas argumentan el “trabajo” desplegado en ambos municipios, que “ha permitido que el electorado vea con absoluta nitidez que se estaba votando en clave local. Eso ha primado”.

“El PSOE tiene que aprender de las derrotas. La política ha cambiado, las incondicionalidades ya no existen, hay que convencer todos los días al electorado, muy exigente con la izquierda”. De cara a la próxima campaña del 23 de julio, los socialistas sevillanos apuntan que el PSOE intentará salir del “ruido” y hacer una campaña “proactiva y constructiva” en la que convencer a los votantes de que el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez “ha puesto a la gente por encima de todo”, en alusión a los compromisos en materia de infraestructuras como con la línea 3 del Metro, el cierre de la SE-40 y la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto.