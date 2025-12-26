Ecologistas vigilarán la Zona de Bajas Emisiones en la Cartuja tras el acuerdo de PP y Vox en Sevilla

Ecologistas en Acción ha expresado su estupor ante el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para aprobar los presupuestos municipales de 2026 en Sevilla. El pacto contempla la flexibilización de las sanciones asociadas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja, lo que ha llevado a la organización ecologista a anunciar que vigilará el cumplimiento de esta restricción medioambiental en la capital andaluza.

La entidad considera que esta medida vulnera la propia ordenanza municipal que regula la ZBE y advierte de que podría incrementar los niveles de contaminación atmosférica que ya registra Sevilla. Según ha expresado en un comunicado, la decisión supone un incumplimiento normativo y señala paralelismos con iniciativas similares adoptadas en otras corporaciones municipales de signo político conservador.

Marco legal de las zonas de bajas emisiones

Ecologistas en Acción advierte de la ilegalidad de materializar esta flexibilización, ya que vulneraría el Real Decreto 1052/2022 que establece la regulación de las ZBE, además de contravenir la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. La organización subraya que estas zonas constituyen una obligación legal recogida en la normativa estatal sobre cambio climático.

Objetivos de la zona de bajas emisiones

Las Zonas de Bajas Emisiones están diseñadas para reducir las emisiones contaminantes derivadas de la movilidad urbana. El objetivo fundamental de estas áreas es mejorar la calidad del aire y contribuir a la mitigación del cambio climático, promoviendo un modelo de movilidad más sostenible. Este planteamiento prioriza el transporte público y las opciones de movilidad activa, como los desplazamientos a pie o en bicicleta, frente al uso del vehículo privado contaminante.