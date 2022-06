Un economista de letras y de los Machado

"Los economistas tenemos mucho que decir sobre literatura y mucho que aprender de ella". Así ha resumido este viernes el catedrático en Hacienda Pública y hasta ahora presidente de la Fundación Bancaria Unicaja Braulio Medel (Marchena, 1947) su presencia en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras donde fue nombrado Académico de Honor en un acto solemne y casi familiar con el que se brindaba un homenaje a un "grande" de la economía española, como más tarde fue valorado entre los asistentes. "Un personaje más que sobresaliente en la vida sevillana, andaluza y española", fueron las primeras palabras del director de la Academia, Pablo Gutiérrez-Alviz Conradi en la sede de la institución en la céntrica calle Abades.Su vinculación con el mundo de las letras fue destacada por Gutiérrez-Alviz en su discurso de presentación.

El director de la Academia destacó a Medel como escritor de muy distintas obras y más de un centenar de artículos sobre temas de Hacienda Pública, del sistema financiero y de la economía en general. Medel también ha sido artífice de la publicación de distintos libros académicos como La España Interrumpida, de Rogelio Reyes, entre otros. Pero, destacó Gutiérrez- Alviz, fue el responsable de que el legado de los hermanos Machado permanezca siempre en Sevilla. Su gran "hito" como se destacó en su discurso.

"Si hay un hecho absolutamente indiscutible sobre el mecenazgo de Braulio Medel ese es la adquisición de los fondos manuscritos de los hermanos Machado, que se han quedado en nuestra ciudad para siempre", destacó el director de la Academia tras un repaso generalizado por todas las vidas del homenajeado: la política, porque Medel, hijo de una familia de comerciantes textiles de la campiña sevillana, no inició su carrera en la banca, sino en la política, aunque siempre tuvo un perfil más técnico que militante. Fue director de la Oficina de Planificación de la Junta a principios de los años 80 y, más tarde, viceconsejero de Economía, cargo que dejó para sustituir a Juan de la Rosa como presidente de la Caja de Ronda con solo 40 años. La financiera, donde destaca por ser el padre de la fusión de distintas cajas de ahorro andaluzas en la primitiva Unicaja que luego se expandió hasta llegar a Unicaja Banco. Y la cultural, donde a través de la obra de la Fundación Bancaria Unicaja ha sido un "destacado mecenas". "Siempre ha afrontado el mundo cultural como un asunto de vital importancia desde el punto de vista social y para el desarrollo personal de la ciudadanía", destacó Pablo Gutiérrez-Alviz que concluyó su discurso reconociendo el "honor" de poder entregar su "merecida medalla" a una persona que "sólo con el rescate de los fondos de los hermanos Machado ha hecho tanto por las Buenas Letras Sevillanas".

Fue en este mismo punto en el que tomó la palabra el homenajeado. No antes de haber expresado su profunda gratitud por este nombramiento. "No podría empezar mi discurso sin unas palabras de agradecimiento por la generosidad la Academia y de sus académicos por haberme concedido este título de Académico de Honor. Es un orgullo, pero también un compromiso permanente que adquiero con esta institución", dijo Medel tras tomar la palabra.

A continuación, desgranó paso a paso como se gestó su gran "hito" con las Buenas Letras sevillanas: la adquisición de la Fundación Unicaja de la colección manuscrita de los Hermanos Machado. "Fue en noviembre de 2003 cuando, por una casualidad, se acabó adquiriendo en subasta pública un primer lote de la familia Machado que me hizo pasar unas Navidades que no olvidaré nunca", explicó Medel, haciendo alusión al "gozo" de poder repasar hoja a hoja los escritos. Mucho más tarde, en 2018, la Fundación adquirió el resto del archivo marchadiano, ya sin subasta pública, "ofrecido directamente por la familia Machado", concretó el académico, que fue muy breve en su discurso, que concluyó con una oda a la "no imposible" fusión de las letras con los números. "Como ven, un economista no está tan lejano a una Academia con tanta historia como ésta, a la que pertenezco y que hoy me reconoce como miembro de honor", concluyó Medel.

El acto finalizó con una ponencia del académico y catedrático de Historia de América, Ramón María Serrera Contreras, sobre la enfermedad del amor por la música, con claves referencias a la ópera y la literatura, que dio paso a un coloquio entre varios de los académicos asistentes y un sonoro aplauso de despedida interrumpido por el director de la Academia que no quiso dar por finalizado el acto sin tener un bonito recuerdo a su antecesor en el cargo, el doctor en dermatología y enfermedades venéreas Ismael Yebra Sotillo, fallecido en Sevilla en diciembre de 2021.