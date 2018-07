La emisora pública del taxi estará lista fuera del mandato de Espadas

El delegado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, dejó claro esta semana en una nota de prensa que el modelo de plataforma más adecuada para hacer realidad una emisora pública para el taxi y un sistema integral de gestión de la flota tiene “un plazo de ejecución completa de en torno a 14 meses”, es decir, de aquí a agosto de 2019 como mínimo. En una palabra, que la tecnología clave para mejorar el servicio del taxi no se verá en el actual mandato de Juan Espadas, ya que las elecciones municipales se celebran en mayo de 2019.

Estos plazos no casan con las declaraciones que el propio Cabrera hizo el 11 de junio, cuando declaró a la prensa sobre este mismo asunto que “en diciembre debe estar operativa”. “En este mes [junio] tendremos el resultado sobre lo que queremos y queda licitar y adjudicar ese sistema de gestión de flota. A finales de este año espero tenerlo operativo”, afirmó entonces.

El plazo de 14 meses y el presupuesto de 900.000 euros corresponden a la propuesta elegida de las conclusiones del estudio elaborado, a través de una consultora, para la puesta en funcionamiento de esta plataforma tecnológica pública. La presentación del estudio de consultoría tuvo lugar ante el Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi.

Tanto la emisora pública como la gestión de la flota son medidas claves para universalizar el servicio telefónico del taxi, que ahora sólo funciona en algo menos de la mitad de los 2.000 taxis de Sevilla; democratizarlo (hoy está gestionado en exclusiva por emisoras privadas) y modernizarlo.

Lo que no se explica es cómo el gobierno de Espadas ha tenido tres años para aplicar esta medida y no ha reaccionado hasta el final de mandato, con lo que ha perdido tres preciosos años.

Desde los grupos municipales de la oposición se aplaude este sistema tecnológico de mejora del taxi, pero también se critica el extremo retraso.

El concejal del Grupo Popular, Jaime Ruiz, elogió ayer la iniciativa de emisora pública en el sector del taxi. “Se trata de una herramienta útil y necesaria para poder así ofrecer más y mejor información a los usuarios y, por tanto, prestar mejor servicio”, dijo Ruiz.

Pero el edil del PP lamentó el retraso en su puesta en marcha. “No nos parece razonable que el equipo de gobierno del señor Espadas haya perdido el mandato entero y no haya sido capaz de poner en marcha está herramienta. No sólo no ha sido capaz de ponerlo en marcha este mandato sino que, según los plazos que se manejan, se perderá hasta casi el primer año del mandato siguiente”.

Ruiz destacó además que en el Consejo del Taxi donde se presentó se pudo comprobar cómo las asociaciones mayoritarias del taxi mostraron su desacuerdo por la forma en la que se está haciendo, ya que consideran que no se ha contado con ellos. “La medida debe ponerse en marcha de manera consensuada y contando con el apoyo y opinión del sector así como del resto de grupos municipales”, agregó Ruiz.

Desde Izquierda Unida, la portavoz municipal adjunta Eva Oliva criticó ayer el “nuevo retraso” de la futura emisora pública del taxi y lamentó que, “tal y como venía advirtiendo IU, esta herramienta finalmente no estará operativa en el presente mandato”, pese a las promesas realizadas al respecto por el alcalde Juan Espadas (PSOE)”.

“No entendemos cómo se ha podido perder tanto tiempo con la emisora pública del taxi”, lamentó Oliva antes de añadir que el gobierno de Espadas se ha pasado más de tres años mareando la perdiz y haciendo reiterados anuncios sobre la inminente puesta en marcha de esta iniciativa. “¡Pero ahora nos enteramos que ni siquiera han comenzado los trabajos de esta actuación!”, se quejó la edil. IU denuncia que no se ha ejecutado el presupuesto municipal de 2016 y 2017 que se aprobó para este fin.

Desde Participa, Julián Moreno lamentó también los tres años perdidos y que se encargue una consultoría al final del mandato y no antes. Con todo, Moreno valora el interés y el trabajo de Cabrera y su director de Movilidad por llevar a cabo esta plataforma y cree que lo importante es que se empiece a tramitar ya aunque su implantación sea tardía. El edil ve clave esta plataforma para que los taxistas ganen la batalla tecnológica a Über y Cabify.