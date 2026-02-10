Endesa refuerza la red de media tensión de Montequinto con una inversión cercana a los 340.000 euros

DIRECTO
Endesa refuerza la red de media tensión de Montequinto. / M. G.

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha llevado a cabo obras de refuerzo en la red de media tensión del barrio de Montequinto. Una actuación que ha supuesto una inversión cercana a los 340.000 euros y que redundará en la calidad del servicio de más de 1.500 vecinos.

Para ello, un equipo de técnicos ha llevado a cabo la sustitución de más de 3 kilómetros de cableado de media tensión. Una actuación que ha requerido la coordinación con el Ayuntamiento de Dos Hermanas para la apertura de zanjas, el desvío del tráfico y el tendido del cableado a lo largo de las calles Setúbal, Mesina y Avenida de Los Pinos. Este nuevo cableado que se ha canalizado a lo largo de 500 metros cuenta con alta resistencia a la humedad y mayor capacidad de transmisión de potencia.

Estos trabajos se enmarcan en el Plan de Inversión de e-distribución para Sevilla destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.

