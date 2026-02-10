La línea de tren Sevilla-Cádiz está bloqueada desde el sábado por la caída de un poste eléctrico

La línea de tren Sevilla-Cádiz lleva desde este sábado, 7 de febrero, bloqueada por la caída de un poste eléctrico sobre la vía, según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), propietaria de toda la infraestructura ferroviaria.

La incidencia se registró entre las estaciones de Las Cabezas de San Juan y Lebrija, concretamente entre los puntos kilométricos 58 y 59 de la línea Sevilla -Cadiz a su paso por la provincia de Sevilla.

Técnicos de mantenimiento de ADIF han retirado hacia las 11:00 horas de este martes el citado poste, pero quedan por retirar una serie de cables conductores de esa misma instalación. Para ello deben personarse operarios de Endesa.

El accidente tuvo lugar el pasado día 7 a las 15:38 horas cayó un poste eléctrico de Endesa a la infraestructura ferroviaria entre las estaciones de Las Cabezas de San Juan y Lebrija. Entre los puntos kilométricos 58 y 59 de la línea Sevilla -Cadiz a su paso por la provincia de Sevilla. A partir de ese momento quedó interrumpida la circulación ferroviaria en ese punto.

ADIF está a la espera de que Endesa realice esta retirada de cables para poder restablecer la circulación ferroviaria.