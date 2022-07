Las enfermeras de Atención Primaria se quedan sin sustituciones este verano en el área Sur

Otro año más, el verano se presenta difícil sanitariamente hablando. La falta de profesionales en todas sus categorías que sufre el sistema sanitario público de Andalucía vuelve a causar dificultades en la planificación de las plantillas para el verano. Concretamente, en la contratación de sustitutos para poder cubrir las vacantes que dejan los médicos y enfermeros que se van de vacaciones.

Pero este verano el asunto se presenta, si cabe, peor que el pasado. Basta ver los últimos acontecimientos para comprobarlo. La difícil situación a la que tendrá que hacer frente el personal sanitario este verano ha sido reconocida por el propio consejero de Salud, Jesús Aguirre, que ya ha reconocido que el SAS no podrá contratar a los cerca de 3.400 profesionales sanitarios que están previstos en el plan verano en Sevilla, porque no los encuentra ni en las respectivas bolsas públicas de empleo ni en otras comunidades.

Un asunto que es especialmente preocupante en las contrataciones de los médicos, pero también preocupa la de los enfermeros, sector donde, precisamente, tendrán sus mayores dificultades en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, la que incluye grandes municipios como Dos Hermanas, Alcalá de Gadaíra o Utrera, los de mayor población de la provincia tras la capital, según ha denunciado el sindicato de enfermería, Satse, en Sevilla en declaraciones a este periódico.

"Lo peor del Plan de Vacaciones que nos ha presentado el SAS es que no hay nada previsto. La sustitución de enfermería en Atención Primaria en esta zona es nula, es decir, no se va a contratar a nadie para suplir los huecos que dejen los enfermeros de vacaciones en los centros de salud", sentencia la Secretaria Provincial de Satse en Sevilla, Reyes Zabala, que apunta, igualmente, que tampoco habrá refuerzos de matronas y fisioterapeutas. Pero hay más. Según la información facilitada por la Gerencia de este área sanitaria a los representantes sindicales, el panorama no va a ser mucho mejor en la atención hospitalaria (Hospital de Valme y Hospital El Tomillar) donde las sustituciones "se han reducido un 40% respecto al plan del año pasado", apostilla Zabala. Por su parte, y según las mismas fuentes, todos los centros de salud cierran por la tarde hasta el próximo 15 de septiembre, a excepción de los puntos de urgencias que sí estarán disponible en horario de tarde, noche y los fines de semana. Once de un total de 33, según fuentes oficiales del SAS.

En cualquier caso, "apenas tres pinceladas" con las que Satse asegura se ha solventado una reunión en la que no se les ha dado traslado a los sindicatos de algunos de los detalles del Plan de Vacaciones reclamados "desde hace semanas" por los representantes de los trabajadores como son el cierre de camas previstas en los hospitales y la suspensión de actividad en quirófanos o consultas externas.

"El plan de vacaciones lamentable. Estamos bastante preocupados por la situación en la que va a quedar la atención sanitaria en verano en está área que es una zona de mucha población. Hay una falta absoluta de transparencia porque hemos pedido información detallada por escrito y nos encontramos con que empieza el plan de vacaciones y esta es la escueta información que nos facilitan. Nunca antes se nos había dado tan poca información, tan tarde y tan mal", lamenta Zabala.

A esta misma crítica se unió ayer el sindicato UGT. La organización sindical acusa al SAS de "oscurantimo" y "falta de información" ante el "desastre" de las sustituciones de verano. "Es absolutamente lamentable y denigrante que no ofrezcan información al respecto y ello no es por otra cuestión más que por tapar la falta de sustituciones, la falta de capacidad para gestionar una bolsa paralizada y, sobre todo, la falta de contratos apetecibles que haga que nuestros profesionales no tengan que ir a otras comunidades ya no sólo buscando mejores condiciones retributivas y laborales sino o simplemente el tener un servicio donde poder trabajar durante un tiempo y no tener que cambiar de centro y de servicio cada mes o cada 15 días", denuncia.

Más allá va CSIF que lamenta la estrategia de contratos "ficticios" ofertados por el SAS, "cuando sabe de más que no va a encontrar profesionales suficientes para ello".

"Muchos de esos contratos que se anuncian no se realizarán, bien por falta de profesionales como en el caso de médicos o enfermeras, bien porque se tratará contratos de muy poca duración o en lugares de difícil cobertura", señala al respecto el presidente del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela.

En este sentido, desde la central sindical consideran que "el SAS ha maltratado y no ha sabido fidelizar a este personal, que ahora se ha marchado de Andalucía y aquí nos encontramos con falta de profesionales para cubrir la asistencia sanitaria en los meses estivales".